Deputata FdI vs Rosa Chemical: “Via da Sanremo 2023″/ “In gara p*rno e gender fluid, proteggiamo i bimbi”

“Rosa Chemical fuori da Sanremo 2023”: l’appello della deputata di Fratelli d’Italia

Ha fatto il giro del web l’appello lanciato dalla deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante in Aula alla Camera contro la partecipazione di Rosa Chemical al Festival di Sanremo 2023. La Morgante spera infatti che ci sia un ripensamento da parte della Rai sulla partecipazione dell’artista contro il quale vengono mosse numerose ‘accuse’.

Sanremo 2023, Arisa e Gianluca Una coppia?/ La dedica: "Al tuo fianco..."

La deputata di FdI ha così iniziato il suo appello in aula: “Onorevoli colleghi, desta sconcerto la notizia riportata da alcuni organi di stampa che Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, in gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo, porterà, come da lui stesso affermato (e chiedo scusa sinora dei termini che utilizzerò), il sess*, l’amore poligamo e i porn* su Onlyfans“.

Sanremo 2023: Codacons, dubbi su giuria demoscopica e giornalisti/ Rai diffidata

Maddalena Morgante critica Sanremo e chiede l’escusione di Rosa Chemical

La Morgante è senza freni contro il Festival diretto da Amadeus e, ricordando ciò che rappresenta, chiede appunto l’esclusione di Rosa Chemical dalla kermesse: “La rivoluzione fluida era già da tempo al Teatro Ariston, ma trasformare il Festival di Sanremo, un appuntamento che ogni anno tiene incollato allo schermo famiglie e bambini, emblema della tv tradizionale e convenzionale, nell’appuntamento più gender fluid di sempre è del tutto inopportuno.”

E continua: “Il Festival della canzone rischia di diventare l’ennesimo spot in favore del gender e della sessualità fluida, temi sensibilissimi e che da sempre Fratelli d’Italia contrasta. È inaccettabile che tutto questo possa avvenire non soltanto sulla tv di Stato, che troppo spesso dimentica il suo ruolo di pubblico servizio, non soltanto con i soldi dei contribuenti, ma soprattutto di fronte ai tantissimi bambini che guarderanno la televisione per una serata di famiglia”. Insomma la Morgante ritiene che Sanremo “in queste ultime edizioni si è trasformato in una vera e propria propaganda a senso unico”. Da qui l’appello per l‘esclusione di Rosa Chemical dal festival: “Auspichiamo pertanto che ci sia un ripensamento a riguardo”.

Fedez sbarca a Sanremo con "Muschio Selvaggio"/ Ma l'annuncio scatena le critiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA