Deputato laburista Davies sospeso per molestie/ “Abusi su cinque donne, una è 19enne”

Il deputato laburista Geraint Davies è stato sospeso con la pesantissima accusa di abusi sessuali su cinque donne, di cui una appena 19enne. Eletto alla Camera dei Comuni nel 1997 e padre di due figlie, Davies è stato sospeso in quanto accusato di moleste fisiche e verbali. Un caso che ha scosso nel profondo la Gran Bretagna e che colpisce in particolare per il clima di omertà che ha circondato questa vicenda.

Nord Stream, soldato ucraino indagato: incastrato da Dna/ "Una traccia porta a istituzioni Kiev"

Una ricercatrice, sentita dalla BBC, in passato aveva dichiarato che il deputato Davies “faceva parte di quel gruppo su cui ti mettono in guardia prima quando arrivi a Westminster” con consigli come “mai entrare in ascensore con lui, o stargli troppo vicino, o accettare un suo invito per un drink”. Sempre alla BBC, la deputata laburista Charlotte Nichols ha dichiarato che “ogni volta che viene a galla un caso come questo, se ne parla per qualche giorno, si promette un giro di vite, ma in realtà il sistema continua a operare nello stesso modo. In Parlamento non c’è una struttura sufficientemente efficace cui segnalare gli abusi. Mancano procedure di accertamento e misure punitive”. Parole molto pesanti per una vicenda di abusi sessuali che ha lasciato il segno nel Paese.

"Ordina, mangia e paghi da morto"/ Hell Pizza: conto sul testamento di 666 clienti

Deputato Davies sospeso per abusi sessuali: “commenti e comportamenti inappropriati”

Il deputato laburista Geraint Davies è stato sospeso in seguito all’accusa di molestie e abusi sia sessuali sia verbali cinque donne, di cui una giovanissima. Come riferisce il Corriere della Sera, le giovani collaboratrici e le colleghe hanno menzionato commenti inappropriati e lascivi come bevute eccessive, ma anche comportamenti esagerati perfino di fronte all’imbarazzo delle vittime: una carezza a un braccio, una vicinanza eccessiva, l’atto di vantarsi di aver portato prostitute nella sede del Parlamento. Il caso di Davies non è l’unico scandalo di abusi sessuali che ha scosso il Regno Unito nell’ultimo anno.

Usa "ok al limite alle armi nucleari, se la Russia non le aumenta"/ "Coinvolgeremo anche la Cina"

Nel 2022 il deputato conservatore Neil Parish si era dimesso in seguito all’accusa di aver guardato un film pornografico mentre era alla Camera dei Comuni. Un suo collega, poi uscito privo di incriminazioni, era stato accusato di stupro nello stesso periodo. A giugno 2022 poi Chris Pincher aveva abbandonato la carica di vicecoordinatore del gruppo parlamentare dei Tories con l’accusa di aver molestato due uomini. Lo speaker dei Comuni Sir Lindsay Hoyle l’anno scorso aveva annunciato il coinvolgimento dei rappresentanti di partito, dei sindacati e del personale del Parlamento per trovare una soluzione, come l’ipotesi di sospendere immediatamente dai Comuni, e non solo dal gruppo parlamentare, i deputati coinvolti in scandali simili a quello di Davies.











© RIPRODUZIONE RISERVATA