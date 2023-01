Deschamps resta CT della Francia/ Calciomercato news, ecco il rinnovo per l’ex Juve

Calciomercato news, Didier Deschamps rimane alla guida della Francia

In questo mese di calciomercato invernale anche le Nazionali sembrano voler sistemare i propri staff tecnici ed aspettando di conoscere quale sarà il destino di Portogallo e Belgio, in casa Francia sembrano avere le idee molto chiare. Dopo tanti rumors che lo volevano lontano dalla panchina dei Bleus, Didier Deschamps è stato invece riconfermato in qualità di commissario tecnico della Nazionale francese prolungando ulteriormente il suo contratto.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Isco al posto di Luis Alberto, non tramonta la pista Ilic

Come si legge nel comunicato emesso dalla Federazione transalpina, l’ex allenatore della Juventus ha firmato fino a giugno del 2026: “La Federazione francese e Noël Le Graët, il suo presidente, sono felici di annunciare l’estensione di Didier Deschamps alla guida della Francia fino al mese di giugno 2026. Nominato il 9 luglio 2012 da Noël Le Graët, Didier Deschamps vanta un record eccezionale alla guida della Nazionale con 89 vittorie, 28 pareggi e 22 sconfitte in 139 partite, e con 279 gol segnati a fronte dei 119 subiti”.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Rinnovo e prestito per Zanoli, visite per Bereszynski

Calciomercato news, Deschamps commissario tecnico fino a giugno 2026

La storia tra Didier Deschamps e la Francia dovrà essere scritta almeno per altri tre anni dopo l’annuncio arrivato in questo weekend di calciomercato. Capace di vincere il Mondiale nel 2018 e la Nations League 2021, Deschamps è stato protagonista in Italia con la Juventus sia da giocatore che da allenatore, quando ha riportato nel massimo campionato i bianconeri nell’annata vissuta in Serie B.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Hojlund per il futuro, contatti per Di Maria al Rosario

© RIPRODUZIONE RISERVATA