Desconocido resa dei conti/ Su Rai 3 il film con Luis Tosar (oggi, 20 luglio 2020)

Desconocido resa dei conti va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, lunedì 20 luglio, alle ore 21:20. Si tratta di un film realizzato nel 2015 grazie ad una coproduzione tra Spagna e Francia. La regia è stata affidata a Dani de la Tore, il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Alberto Marini, il montaggio è stato eseguito da Jorge Coira le musiche della colonna sonora sono di Manuel Riveiro e la scenografia è stata firmata da Juan Pedro de Gaspar. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Luis Tosar, Javier Gutierrez, Marcos Sanz, Paula del Rio, Goya Toledo, Fernando Cayo e Antonio Mourelos.

Desconocido resa dei conti, la trama del film

Ecco la trama di Desconocido resa dei conti. In una città spagnola vive un uomo di nome Carlos dal carattere piuttosto deciso e soprattutto estremamente ambizioso per quanto concerne la sua carriera di dirigente bancario. Ha messo su una splendida famiglia composta da sua moglie Marta e dai suoi due figli, ma nonostante questo nel corso degli anni ha un po’ perso di vista quelli che sono i veri obiettivi ossia la felicità e la serenità. Ha cercato di mettere tutte le proprie energie per quanto riguarda l’ascesa professionale dimostrandosi in più di un’occasione estremamente disonesto. Una mattina per un improvviso impegno in banca, si vede costretto ad accompagnare personalmente lui i due figli a scuola, mentre di solito ad occuparsi di questa impellenza è sempre la moglie. Quando sta per avvicinarsi all’edificio scolastico per lasciare due figli riceve una telefonata nella quale si sente una voce tenue che gli farà raggelare il sangue nelle vene.

Si tratta di un ricattatore che sa ogni genere di informazioni sul proprio conto il quale lo minaccia di far saltare in aria l’auto sulla quale sono stati posizionati degli esplosivi da innescare a distanza qualora non dovesse seguire alla lettera i suoi ordini. In particolare, Carlos deve fare in modo di accreditare sul conto del misterioso ricattatore un ingente quantitativo di denaro.

L’uomo è ovviamente spiazzato da questa situazione e non sa come comportarsi anche perché teme per la propria vita e anche per quella dei propri figli. Deve cercare di trovare una soluzione che sia ragionevole e che soprattutto possa permettergli di uscirne illeso. Tuttavia, non sarà semplicissima la cosa anche perché il ricattatore lo tiene sotto controllo costantemente attraverso apposita tecnologia.

All’uomo non resterà che sottostare a tutti i dettami, il che lo metterà di fronte a problematiche anche per quanto riguarda il rapporto con la polizia la quale lo vede come un attentatore. Durante questi frangenti drammatici si renderà conto di come la sua vita sia diventata un vero e proprio inferno e fallimento e che soprattutto il suo comportamento degli ultimi anni è stato certamente deplorevole.



