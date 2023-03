Desdemona Balzano fa coppia con Giuseppe dopo l’addio a Uomini e donne/ É polemica 

Uomini e donne, Desdemona Balzano si riattiva via social

Anche dopo essere uscita di scena dal trono over di Uomini e donne, Desdemona Balzano continua a catalizzare l’attenzione mediatica, per effetto della sua “cacciata” dalla trasmissione e del nuovo amore, Giuseppe.

A seguito delle segnalazioni riprese a Uomini e donne dal napoletano Armando Incarnato sono stati fornite delle registrazioni con un’annessa accusa a suo carico. Quella che il suo scopo nella trasmissione non fosse la ricerca dell’amore in TV, se non per visibilità come fonte di business. Sulla base delle registrazioni la conduttrice di Uomini e donne, Maria De Filippi, ha invitato Desdemona Balzano a uscire dalla trasmissione, non riuscendo a mandare giù l’idea che la dama intendesse sfruttare la sua partecipazione TV alla trasmissione per dei fini essenzialmente economici. Dal suo canto Desdemona Balzano si difende via Instagram stories, dopo la “cacciata” TV. Minaccia di voler adire le vie legali contro Armando Incarnato, l’opinionista Gianni Sperti e l’altro partecipante al trono over Alessandro Schiavone: “ho dato mandato ai legali di agire nei confronti di Sperti Gianni, Schiavone Alessandro ed Incarnato Armando, per il materiale diffuso non autorizzato ed informazioni falsificate e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti in merito alla puntata registrata in data 7 Marzo 2023 ed emessa in onda in data odierna 15 Marzo 2023”.

Una scelta che unitamente al resto del caso Desdemona Balzano, ora, divide l’opinione dell’occhio pubblico insieme al nuovo amore della ormai ex dama di Uomini e donne. Ossia Giuseppe, il cavaliere conosciuto al trono over della corte di Maria De Filippi, di cui -nonostante l’impossibilità di formare una coppia con lui per le distanze geografiche- Desdemona ammetteva di essersi innamorata, poco prima di vedersi costretta a lasciare il format.

Desdemona Balzano replica alla polemica, dopo l’addio a Uomini e donne

Una nuova Instagram story postata da lei stessa online e che la immortalerebbe con Giuseppe con tanto di caption che ufficializza il nuovo amore della modella e attrice infiamma la polemica web in corso. “L’amore é quando non riesci a dormire perché finalmente la realtà é migliore dei tuoi sogni”, scrive Desdemona Balzano a corredo dello scatto ufficializzando il nuovo amore, per poi replicare alle critiche social di chi poi la taccia di voler inscenare con il sedicente nuovo compagno una lovestory montata ad arte per visibilità e business. E l’occasione si rivela una frecciatina a Uomini e donne: “So che Uomini e donne vi ha abituati alle finte relazioni, ma vi dimostrerò che la nostra é vera”, chiosa Desdemona.

Che la produzione di Uomini e donne possa replicare alla stoccata social della Balzano?











