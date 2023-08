Desdemona Balzano si sposa con Giuseppe/ La coppia del trono over convolerà presto a nozze!

Desdemona Balzano e Giuseppe convoleranno a nozze: la proposta all’ex dama

Una nota coppia di Uomini e Donne sta per convolare a nozze, dopo aver abbandonato il programma in modo brusco. Si tratta di Desdemona Balzano e Giuseppe che hanno deciso di sposarsi, coronando il proprio sogno d’amore. La dama del dating show è abbastanza nota al pubblico per essere stata cacciata da Maria De Filippi.

Uomini e donne, Ida Platano sott'accusa/ C'entra Alessandro Vicinanza

Tutto è avvenuto a causa di una registrazione presentata da Armando Incarnato, in trasmissione, in cui si udiva Balzano screditare il programma definendolo “trash”. Nell’audio si sente la dama dire di voler rimanere più a lungo possibile per aumentare la sua visibilità. E’ così che la padrona di casa ha voluto mandarla via dal dating. Una volta uscita dal programma, Desdemona ha continuato a frequentare Giuseppe; la relazione è andata molto bene, tanto da spingere il cavaliere a fare la romantica proposta.

Brando tronista di Uomini e Donne è fidanzato?/ Nuova segnalazione e foto: cosa sta accadendo

Alessandro Schiavone contro Desdemona: “La invito al silenzio”

Desdemona Balzano, dopo essere stata cacciata da Uomini e Donne, ha dichiarato che ad aver girato la registrazione ‘incriminata’ ad Armando sia stato Alessandro Schiavone. Il cavaliere, però, ha smentito sui social con un duro sfogo contro la dama.

“Buongiorno, continuiamo con la storia infinita di Desdemona, perché la stessa continua a rilasciare interviste, stavolta su Fanpage…dove lei continua a sporcarmi il nome. Sono stanco di sentire sempre la solita storia di questa chiamata che io avrei registrato e poi inviato ad Armando. Tutto falso“. E ancora: “Ma non perché lo dico io, perché io ho le prove. Invito Desdemona al silenzio, perché se sta facendo questo per aumentare i follower lo facesse magari senza sporcare il mio nome. Adesso mi sono veramente stancato. Adesso sputo il rospo. E se parlo io i morti da sotto terra escono”.

UOMINI E DONNE, REGISTRAZIONE DI OGGI ANNULLATA PER MARIA DE FILIPPI?/ Arriva il chiarimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA