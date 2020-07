DESIDERI PROIBITI/ Streaming Rai2, ritmo alto e dialoghi avvincenti con E.De Ravin

Desideri proibiti è un thriller americano uscito nel 2019 per la Lifetime Movie Network che avrà la possibilità di avere ulteriore fama grazie alla messa in onda in prima serata sulla seconda rete della tv di Stato. Si alternano momenti di grande tensione a dialoghi avvincenti anche se la messinscena presenta diverse falle con alcuni momenti in cui fa fatica addirittura a rimanere in piedi. La durata esigua e il ritmo incandescente però permettono a qualsiasi tipo di pubblico di seguire un film che ha davvero molti punti di merito e pochi difetti. Di certo però lo si deve seguire con lo giusto spirito, senza farsi aspettative di trovarsi di fronte a qualcosa di più di un thriller televisivo di metà estate. Desideri proibiti va in onda su Rai 2 in prima serata, clicca qui per seguirlo in diretta streaming. Il trailer ci offrirà ulteriori informazioni in merito alla pellicola, clicca qui per il video.

Desideri Proibiti su Rai2

Desideri proibiti va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, venerdì 24 luglio, a partire dalle ore 21.20. Si tratta di un film televisivo realizzato nel 2019 negli Stati Uniti d’America distribuito direttamente in televisione con titolo originale A Lover Scorned. La regia di questa pellicola è stata curata da Roland Joffe il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura mentre nel cast sono presenti tra gli altri Emilie de Ravin, Leo Howard, Martha Hamilton, Rose Bianco, Kody Christiansen, Trevor David e Nicole Marie Johnson.

Desideri proibiti, la trama del film

Ecco la trama di Desideri proibiti. Brooke è una giovane donna che da alcuni anni è sposata con quello che credeva essere l’uomo ideale per lei. Purtroppo dopo i primi mesi di entusiasmante vita matrimoniale, le cose cambiano in maniera radicale e negativa. Il marito è sempre costantemente proiettato a quelle che sono le esigenze della sua attività professionale e lei si ritrova a trascorrere lunghi momenti di solitudine all’interno della bella casa dove i due vivono. Questo malessere di natura affettiva, porta la donna a ritrovarsi in un matrimonio che assomiglia sempre di più ad una sorta di prigione dorata. Per cercare nuove emozioni e soprattutto quella felicità che ha sempre desiderato, si ritrova al iniziare una pericolosa relazione clandestina con un giovane uomo di nome Jake. Quest’ultimo è un affascinante agente assicurativo che la donna ha conosciuto in circostanze casuali.

I due vorrebbero vivere alla luce del sole il loro amore, ma sanno benissimo che la presenza del marito non permette tutto questo per cui da un momento all’altro si ritrovano a progettare un diabolico piano per uccidere il marito e quindi ritrovare quella libertà che ormai ha perduto da diversi anni. In questa storia la donna viene trascinata dal suo giovane amante il quale con il passare delle settimane dimostra di avere dei problemi di natura sociopatica e soprattutto è tendenzialmente molto pericoloso. Inoltre, come se non bastasse, la donna si rende conto di essere a sua volta vittima di una sorta di giro di cui è protagonista lo stesso Jake.

Quest’ultimo infatti sembra aver pianificato ogni minimo particolare compresa la loro relazione extraconiugale nata dunque non da un incontro casuale, bensì frutto di un piano ben stratificato che ha come mandante una persona assolutamente insospettabile. Insomma, per la donna quella che era soltanto un’infelicità coniugale si trasformerà in un vero e proprio incubo nel quale la sua stessa vita viene messa pesantemente a rischio.

