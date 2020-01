Desirée Maldera mamma bis/ E’ nata Blu: la sorella per il piccolo Giancarlo

Desirée Maldera è diventata mamma bis. Alcune ore fa la ex protagonista di Temptation Island ha partorito la piccola Blu (sì, questo il suo nome). Dopo avere corteggiato Francesco Chiofalo, la bionda si è buttata la televisione alle spalle sposandosi e mettendo in piedi una bella famigliola felice. Poco prima del parto, l’influencer aveva scritto: “Io in ansia non dormo, non ho paura. Non riesco comunque a dormire. Penso e immagino come sarà. In tutto questo mio marito si gira e mi fa: ‘Leva il telefono, mi disturba la luce!’. Ti disturba la luce? Vuoi vedere che ti infilo le unghie nella testa?”. Proprio alcuni mesi fa la Maldera aveva annunciato la notizia della sua seconda gravidanza: “Ginca avrà una sorellina, è femmina e si chiamerà Blu. Sono stata una coatta a vestire il maschio… pensa ora, vi mostrerò il vero trash!”.

Ma come mai la figlia di Desirée Maldera si chiama Blu? Molti vip ultimamente hanno dato questo nome ai figli, ma prevalentemente quando sono maschi. Con una sentenza ufficiale del tribunale però, questo nome è stato reso unisex e quindi utilizzabile sia per bimbe che bimbi, un po’ come “Andrea”, per farvi un esempio. Tra i personaggi famosi che hanno chiamato i loro figli Blu ci sono Beyoncé e Jay-z, che hanno così chiamato Blu Ivy. Anche Clizia Fornasier e Attilio Fontana hanno chiamato loro figlio Blu, il secondogenito invece si chiama Mercuzio. La creatività pare non mancare…

