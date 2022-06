Desirée Maldera “sono stata aggredita e mi hanno rapinato”/ Paura per l’ex Temptation Island

Desirée Maldera rapinata a Milano: il racconto dell’aggressione subita

Grande paura per Desirée Maldera, che sui social ha raccontato il terribile episodio di cui è stata vittima in serata. L’ex tentatrice di Temptation Island ha infatti comunicato su Instagram di essere stata vittima di una rapina in un parcheggio di Milano. “Ho subito una rapina in centro a Milano. State attenti, ho anche reagito ma ahimè ho preso un pugno” ha rivelato in una story condivisa sul proprio profilo personale, invitando anche i destinatari del suo messaggio a prestare attenzione.

A seguire ha pubblicato altre stories in cui ha aggiunto ulteriori dettagli su quanto accadutole: “Ero all’interno della mia macchina, ho abbassato il finestrino per prendere il ticket del parcheggio. Un uomo sceso con viso scoperto mi è saltato dentro la macchina e ha provato a togliermi l’orologio. L’ho preso a morsi e non l’ho lasciato fino a che non mi ha dato un pugno“. Grandissima paura, ma fortunatamente Desirée Maldera ne è uscita illesa e ha voluto rassicurare i suoi followers sul suo stato di salute, aggiungendo alla fine una punta di ironia: “Sto bene, non sono questi i problemi, mi sono lavata e sono uscita a cena. Un imbecille che tanto beccheranno non rovinerà di certo la serata ad una stella“.

Desirée Maldera e la partecipazione a Temptation Island nel 2017

Un grosso spavento per Desirée Maldera, che è diventata nota al grande pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island nel ruolo di tentatrice nell’edizione andata in onda nel 2017. Lei era una delle dodici tentatrici che hanno messo a dura prova i destini delle coppie protagoniste all’interno dei villaggi. La Maldera, in particolare, ha fatto parecchio parlare di sé per il suo avvicinamento a Francesco Chiofalo, conosciuto in quel contesto con il soprannome di “Lenticchio”.

Nel villaggio i due si sono sensibilmente avvicinati, stringendo un rapporto di sorrisi e complicità e facendo infuriare l’allora fidanzata di lui Selvaggia Roma. Alla fine la coppia, nel falò di confronto conclusivo dell’avventura, uscì insieme ma Chiofalo conservò comunque un bellissimo ricorso di Desirée e della loro conoscenza.

