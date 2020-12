Desiree Mariottini, chiesto ergastolo per i 4 imputati/ “Drogata, stuprata e uccisa”

La Procura di Roma ha chiesto quattro ergastoli per l’omicidio di Desiree Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata morta il 19 ottobre 2018 a Roma, in uno stabile abbandonato in via dei Lucani. La richiesta di condanna, che riguarda quattro cittadini africani – Alinno Chima, Mamadou Gara, Yussef Salia e Brian Minthe – è stata formulata davanti ai giudici della terza Corte di Assise. I quattro imputati sono accusati, a seconda delle posizioni, di omicidio volontario, violenza sessuale aggravata e cessione di stupefacenti a minori. Secondo l’accusa, Desiree era rimasta in balia dei quattro arrestati per alcune ore.

La giovane ha vissuto una lenta agonia prima della morte. Stordita da un mix di droga, è stata poi abusata più volte dal branco. «Gli imputati ci hanno impedito di allertare i soccorsi per aiutare la ragazza», hanno dichiarato i testimoni presenti nello stabile durante un incidente probatorio svolto nell’ambito dell’udienza preliminare. E avevano fornito elementi che sono stati depositati nel corso del processo.

“DESIREE MARIOTTINI DROGATA, STUPRATA E UCCISA”

Per i quattro accusati dell’omicidio di Desiree Mariottini è stato chiesto, dunque, il massimo della pena al termine di una lunga requisitoria nell’aula bunker di Rebibbia. I pm Maria Monteleone e Stefano Pizza hanno chiesto il carcere a vita con l’isolamento diurno per tutti, invece hanno chiesto l’assoluzione per Mamadou Gara dalle accuse di cessione di stupefacenti e induzione alla prostituzione. Nell’ordinanza con cui il gip dispose il carcere per gli imputati si affermava che il branco aveva agito «con pervicacia, crudeltà e disinvoltura» mostrando una «elevatissima pericolosità e non avendo avuto alcuna remora» nel portare a termine lo stupro e l’omicidio. Nel provvedimento sono citate anche alcune testimonianze. «Meglio che muore lei che noi in galera», avrebbero pronunciato tre dei quattro imputati secondo alcuni testimoni. Gli esami disposti dalla Procura hanno confermato che sotto le unghie e sugli abiti di Desiree è stato trovato il Dna del branco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA