Desirée Mariottini, nuova udienza/ Mamma Barbara: “giustizia! Era solo una bambina”

Oggi nuova udienza del processo sulla morte di Desirée Mariottini, al 16enne morta di overdose a Roma, in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo nella notte tra il 18 e il 19 ottobre 2018 con in corpo un mix di sostanze stupefacenti. Da quello stabile la giovane non uscì viva. In questo momento si sta svolgendo nell’aula bunker di Rebibbia l’udienza a porte chiuse, come specificato nel corso della trasmissione Storie Italiane, in onda su Rai1. Gli imputati sono quattro persone di origine ghanese e nigeriana Yussef Salia, Mamadou Gara, Brian Minteh e Chima Alinno. Tutti dovranno rispondere delle accuse gravissime di concorso in omicidio volontario e violenza sessuale di gruppo, cessione di sostanze narcotiche e psicotiche, con l’aggravante della giovane età di Desirée e dalla condizione di impossibilità di difendersi in cui era stata ridotta. Oggi, come emerso, saranno ascoltate diverse persone tra cui il padre ed il nonno di Desirée Mariottini ma non saranno gli unici. Tra gli altri, come emerso nel corso di Storie Italiane, anche tre poliziotti intervenuti la mattina del 19 ottobre e il medico legale, il dottor Tancredi: sarà lui a dire se su Desirée Mariottini c’è stata violenza prima di morire.

DESIRÉE MARIOTTINI, PARLA LA MAMMA ALLA VIGILIA DELL’UDIENZA

L’inviato del programma di Rai1, Storie Italiane ha intervistato la mamma della 16enne Desirée Mariottini alla vigilia della nuova udienza del processo attualmente in corso. Mamma Barbara ha detto ai microfoni del programma: “Nessuna sentenza potrà restituirci Desirée. Mi aspetto giustizia nei confronti di mia figlia che era solo una bambina”, ha aggiunto. “I quattro imputati a processo? Ogni volta che li ritrovo in aula non riesco neppure a guardali, mi sento male ogni volta che entro in aula”, ha spiegato la donna. Oggi in aula ci sarà la deposizione del medico legale che avrà il compito fondamentale di ricostruire quanto accaduto la tragica notte della morte della ragazzina. “Se non me la sento aspetterò fuori dall’aula”, ha commentato la madre. Ma qual è adesso il suo pensiero? “Sto qui per chiedere giustizia, voglio giustizia per mia figlia, almeno questo”, ha aggiunto.

