Desiree Succi, chi è la dama di Uomini e Donne/ La conoscenza con Mario Verona: “All’inizio ero fredda poi..”

Desiree Succi chi è la dama del Trono Over di Uomini e Donne

Desiree Succi è una dama del Trono Over di Uomini e Donne, che ha suscitato un forte interesse in Mario Verona. Il cavaliere, dopo aver chiuso la frequentazione con Monika, ha deciso di uscire per due volte con lei. Ma chi è nella vita Desiree?

Nata il 5 dicembre 1989 sotto il segno del Sagittario, ha un bambino di 10 anni. Attualmente, da quanto può essere reperito sul web, vive ad Anzio. La dama ha un fratello e una sorella, ma non è dato sapere quale sia la sua professione. Da quanto trapela dai social, il volto televisivo ama molto viaggiare e segue molto lo sport.

Sossio Aruta di Uomini e Donne sbotta: "Tradimento di Ursula Bennardo? Ecco la verità"/ "Letto notizie fake"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Desiree.Succi (@desiree.succi)

Desiree Succi e la frequentazione con Mario Verona

Desiree Succi è approdata nel dating show di Canale 5, Uomini e Donne, alla ricerca dell’amore. La mora 35enne ha suscitato l’interesse di Mario Verona, il cavaliere e la dama del Trono Over hanno iniziato una recente frequentazione che sembra andare a gonfie vele.

Brando Ephrikian: i fan gli dedicano l'uovo di Pasqua/ La reazione del padre dell'ex Uomini e Donne

“All’inizio ero molto fredda telefonicamente. Non conoscevo il suo carattere, e l’approccio da usare. Dopo pochi giorni, invece, abbiamo iniziato a scherzare, ridere. Mi piace passare del tempo con lui, parlarci. Vediamo come va. Quando mi ha detto che sarebbe uscito anche con Milena, mi ha fatto uno strano effetto. Ma penso al mio percorso. E’ giusto che anche lui debba capire la persona che possa stare al suo fianco. Vedremo anche come reagisco io” ha dichiarato Succi in trasmissione. Succi è, dunque, approdata su piccolo schermo ed è già molto apprezzata dal pubblico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA