Dessì (ex M5s) “Minenna? Grillini dissero che serviva”/ “Grillo impose dirigente a lui e Raggi”

Il Movimento 5 Stelle prendere le distanze da Marcello Minenna dopo l’arresto dell’ex direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli su ordine della procura di Forlì, eppure era a conoscenza dei “pasticci” commessi. A lanciare l’accusa è l’ex parlamentare grillino Emanuele Dessì, che ai microfoni del Giornale ricorda pure le interrogazioni su Minenna. «È inutile che Beppe Grillo, Giuseppe Conte e i vertici del Movimento prendano le distanze da Marcello Minenna. Sulle mascherine e sugli sprechi alle Dogane ci dicevano Minenna lasciatelo perdere, ci serve».

Dessì rincara la dose: «Minenna era l’uomo di punta del Movimento 5 stelle nei salotti buoni, tanti big, ai massimi livelli, fecero di tutto per mandarlo alla presidenza della Consob. È stato il primo assessore al bilancio di Roma Capitale di Virginia Raggi, ce lo siamo scordato?» Per l’ex parlamentare M5s le indagini della procura di Forlì «confermano i sospetti che dentro e fuori il Movimento avevamo sollevato sul suo operato di civil servant». Dessì ricorda anche quando insieme ad altri fuoriusciti M5s chiesero che gli eletti grillini sottoscrivessero le interrogazioni, invano.

DESSÌ: “QUELL’ASSUNZIONE SOSPETTA DI MINENNA…”

L’ex senatore del Movimento 5 Stelle parla anche di un’assunzione sospetta nell’intervista al Giornale. «Minenna ha assunto come dirigente dell’Agenzia a 110mila euro l’anno, l’ingegner Lorenzo Monti». Si tratta del fratello di Nina Monti, editor del blog di Beppe Grillo. Più di una semplice coincidenza per Emanuele Dessì: «Era stato assunto dal Comune di Roma… Era stato imposto alla Raggi. E poi sarebbe stato trasferito alle Dogane con una procedura controversa, tanto che il Comune si era opposto». In un’interrogazione, aggiunge Dessì, ha spiegato che Minenna avrebbe istituito un ufficio ad hoc con «competenze identiche a quelle degli incarichi che erano stati già svolti dal Monti. Come fosse cucito sul suo curriculum vitae».

Quando gli viene fatto notare che la procura di Roma non si è mossa sulla questione delle mascherine sdoganate e sul licenziamento di Canali, Dessì spiega: «Il parlamentare Pd Luciano D’Alfonso, al telefono con lui mentre era indagato, parlando proprio di una mia interrogazione, gli spiegava come uscire dal processo. È lo stesso D’Alfonso presidente della commissione Finanze a cui Primo di Nicola (che era ancora grillino) e Elio Lannutti chiesero di audire Minenna. Lui fu ascoltato, ma solo per cinque minuti, senza domande».











