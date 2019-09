Destini incrociati/ Su Rai 3 il film con Harrison Ford (oggi, 11 settembre 2019)

Destini incrociati va in onda oggi, 11 settembre 2019, a partire dalle ore 21.20 su Rai 3. Si tratta di un film del 1999 di Sydney Pollack (presente nel film con un ruolo minore: interpreta l’assistente elettorale della co-protagonista) con Harrison Ford e Kristin Scott Thomas come protagonisti, una piacevole trasposizione cinematografica del libro Random Hearts di Warren Adler (in Italia edito come Cuori Sbandati). Le musiche e le canzoni sono di vari artisti: Dave Grusin, Diana Krall, Terence Blanchard, Patty Larkin, Arturo Sandoval, Néstor Torres. Catalogato come film drammatico/thriller ha un retroscena romantico intenso.

Destini incrociati, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Destini incrociati. Una mattina come tutte le altre, un giorno qualunque in cui salutarsi prima di intraprendere i propri impegni vede Dutch Van Den Broeck, sergente del dipartimento Affari Interni della polizia di Washington, e sua moglie Peyton, elegante e bella stilista, avvolti da una cornice di tranquillità. Dutch non sa ancora che quella sarà l’ultima volta che vedrà la moglie, la sera stessa avevano organizzato una cena. Peyton parte improvvisamente adducendo una scusa di lavoro ma in realtà l’intento è quello di raggiungere un’isola con il suo amante, Cullen, un noto e affermato avvocato. La donna si limita a lasciare un messaggio in segreteria avvisando che si recherà a Miami. Dopo qualche ora arriva la notizia di un disastro aereo: il volo diretto a Miami si è schiantato poco dopo il decollo e ci sono tanti morti.

Dutch si attiva subito per trovare informazioni e rintracciare la moglie ma con scarso esito fino a scoprire che la stessa è registrata come moglie di Cullen. Kay Chandler, deputata del New Hampshire, è la moglie di Cullen ed anche lei è ignara della tresca amoroso, crede che il marito stia andando a New York e non nutre sospetti su presentu relazioni. Per Kay il suo Cullen è diretto a New York.

Dutch inizia le indagini e rintraccia Kay ed insieme a lei si troverà ad affrontare la realtà dei fatti: i rispettivi coniugi avevano una relazione clandestina e hanno perso la vita durante l’incidente aereo. Entrambi sconvolti, adottano due atteggiamenti nettamente differenti: Dutch vuole indagare ed andare fino in fondo alla storia, ricostruire la tresca amorosa tappa per tappa sperando di trovare qualcosa, senza sapere neppure cosa in realtà stesse cercando mentre Kay presa dalla campagna elettorale e dalla figlia adolescente, desidera soltanto conoscere il minimo indispensabile ed evitare di finire sui giornali di gossip. Solo quando la figlia quindicenne scoprirà la verità sul padre, Kay si deciderà a collaborare con l’indagine di Dutch. Questo insolito incontro porterà i due protagonisti a condividere varie emozioni che li condurranno verso un appassionato rapporto amoroso.

La loro storia è difficile ed osteggiata dalla presenza dei media che la logorano al punto di distruggerla e rovinare l’esito della campagna elettorale per Kay. Dopo tempo si incontreranno nuovamente in aeroporto a Washington: Dutch è stato promosso tenente mentre Kay non è stata eletta.

Lui le chiede di restare ma Kay si limita a suggerire che forse lo richiamerà ma è palese l’intento di recuperare la loro relazione.



