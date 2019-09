Destini Incrociati/ Video, su Rai 3 il film con Harrison Ford (28 settembre 2019)

Il film Destini Incrociati potrà essere visto su Rai 3 alle ore 21.05. La pellicola verrà proiettata su questa emittente in prima serata, il giorno 28 settembre. Destini Incrociati è senza alcun dubbio un film thriller, con alcuni tratti drammatici. In questo lungometraggio i ruoli principali sono interpretati dagli attori Harrison Ford, Kate Mara, Kristin Scott Thomas e Charles S. Dutton. L’anno di produzione di questa pellicola è il 1999, mentre il regista del suddetto thriller è Sydney Pollack. La fotografia di Destini Incrociati è stata realizzata da Philippe Rousselot. Questi ha vinto il Premio Oscar per la migliore fotografia nel 1993, per la pellicola In mezzo scorre il fiume. In Destini Incrociati, il protagonista è quindi Harrison Ford. Quest’ultimo ha ricevuto svariate nomination agli Oscar, ai BAFTA e ai Golden Globe. In aggiunta, è celebre per aver interpretato Indiana Jones nell’eponima tetralogia e per aver recitato nel Testimone.

Trama di Destini Incrociati

Il protagonista di Destini Incrociati è il sergente William Dutch. Quest’ultimo è un investigatore molto capace e, insieme con il suo collega Alcee, sta cercando di far arrestare il poliziotto corrotto George Beaufort. Questi, infatti, si sta arricchendo sempre di più, chiedendo il pizzo alle attività commerciali del quartiere in cui vive. Inoltre, William è felicemente sposato da tempo con una stilista molto affascinante. Un giorno la moglie parte improvvisamente per lavoro a Miami, avvisando all’ultimo momento il marito. In realtà, la donna sta andando in Florida con il suo amante, che è un ricco avvocato che è sposato con Kay Chandler, candidata al Congresso per lo stato del New Hampshire. Mentre i due amanti sono in volo per raggiungere Miami, e trascorrere alcuni giorni spensierati, l’aereo su cui si trovano precipita in mare e perdono la vita. In seguito all’incidente della moglie, Dutch incomincia ad indagare sulla sua vita. Dopo varie indagini, William scopre che la sua sposa aveva da tempo una relazione segreta con il marito di Kay Chandler. Il sergente convince allora la Chandler a partire con lui per Miami e, in quella città, ben presto tra i due scoppia la passione. In contemporanea, Dutch riesce a far arrestare George Beaufort e, in seguito a questo arresto, il sergente William diventa tenente. Dopo un periodo di lontananza, Kay e Dutch si rivedono all’aeroporto. A quel punto, decidono di riprendere la loro relazione, in quanto si amano molto.

Trailer di Destini incrociati



© RIPRODUZIONE RISERVATA