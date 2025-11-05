Destiny Udogie aggredito e minacciato con una pistola dopo la partita di Champions League

L’aggressione a Destiny Udogie

Nella serata di ieri il calciatore della Nazionale Destiny Udogie ha vissuto attimi di terrore quando dopo la partita di Champions League giocata e vinta 4-0 dal suo Tottenham contro il Copenhagen è stato aggredito nel nord di Londra con una pistola da parte di un individuo, che si sarebbe poi scoperto essere un agente sportivo britannico. L’esterno italiano passato per l’Udinese stava tornando verso casa sua dopo l’ottima prestazione europea quando sarebbe stato fermato da una persona che lo avrebbe poi aggredito e minacciato puntandogli una pistola alla tempia.

Secondo quanto riporta il quotidiano inglese The Times, la persona in questione sarebbe un noto agente sportivo britannico, che si occupa principalmente di calciatori e di profili giovani in rampa di lancio, e che è a capo di un’importante agenzia di procuratori che opera in tutto il mondo. Dopo l’accaduto sarebbe stato fermato dalla polizia inglese e interrogato per rispondere a molteplici accuse, in particolare a quelle di estorsione, guida senza patente e soprattutto possesso di armi da fuoco, per cui bisognerà anche verificare la regolarità, in mattinata è stato poi rilasciato in seguito al pagamento di una cauzione.

I motivi dietro l’aggressione a Destiny Udogie

Secondo le ricostruzioni Destiny Udogie sarebbe stato aggredito dall’agente per un suo rifiuto negli anni passati di essere seguito da lui e dalla sua agenzia, scelta che non sarebbe stata accettata di buon grado e che avrebbe portato il trentenne a minacciare il ragazzo per obbligarlo a far parte della sua scuderia. Il ragazzo ha ottenuto poi il supporto da parte della società Tottenham per lui e per tutta la sua famiglia per riuscire a superare il trauma che comunque si è rivelato molto forte, non ha potuto però dare altre notizie essendo ancora in corso la questione legale.

Udogie potrebbe quindi ora vivere un periodo di allontanamento dal campo da gioco per cercare di far fronte alle ripercussioni che quello che ha subito potrebbe portargli, e questo potrebbe ripercuotersi anche sulla Nazionale che per le ultime partite del torneo di Qualificazione ai Mondiali 2026 potrebbe decidere di privarsi del suo talento. Il ragazzo potrebbe però anche scegliere e chiedere di partecipare normalmente agli impegni della sua squadra, usando così il calcio e il rapporto con i suoi compagni come valvola di sfogo per quello che gli è successo.