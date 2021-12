Destro, canzone “Agosto di piena estate” a Sanremo Giovani 2021/ Una storia d’amore finita

Destro, ‘Agosto di piena estate’ gli permetterà di trionfare a Sanremo Giovani?

Destro andrà in gara a Sanremo Giovani 2021 con Agosto di piena estate, che ha scritto con il suo produttore, che si chiama Beppe Stanco. Questo brano parla di una storia romantica finita, ma non si tratta della sua, La melodia e l’interpretazione sono molto coinvolgenti e dolci, tanto che Luca ci porta con lui, in quel giorno freddo di metà agosto. Si tratta senza alcun dubbio di un bellissimo brano. Luca è un ragazzo pieno di talento e molto giovane, che tiene molto che la sua vita sentimentale rimanga nascosta e privata. Il ragazzo ha attivato un profilo sui social network, dove non parla proprio della vita personale e intima, però pubblica sempre post sulla sua musica.

Ha ammesso di piacersi solamente quando canta e così non riesce a vedere i suoi difetti, i quali si notano invece con lo specchio e nella vita quotidiana. Questo artista, oltre a tutte le altre cose, ha partecipato a un programma a Premi famoso e ha raggiunto pure le semifinali. Alle finali è riuscito ad arrivare con un suo brano molto famoso. Su Instagram il ragazzo ha attivato un account con tanti seguaci che commentano e mettono mi piace ogni giorno ai contenuti che pubblica.

Destro, chi è Luca Castrignanò? Il suo lungo percorso

Il vero nome di Destro è Luca Castrignanò, lui è nato a Leverano a Lecce nell’anno 2002. Fin da quando era piccolo era appassionato di musica e ha intrapreso a cantare solamente a dodici anni, periodo in cui ha iniziato a scrivere anche i testi delle sue canzoni. Lui ha diciannove anni, ma ha già maturato esperienza in questo campo, grazie alla partecipazione in passato ad alcuni eventi nella sua zona. Ha conosciuto il produttore con cui ha intrapreso la carriera discografica e nel mese di giugno ha pubblicato il singolo Limited Edition con l’etichetta discografica Beat Sound.

Lui ha cominciato a farsi strada in questo mondo dello spettacolo, fino ad arrivare a Sanremo 2022, il Festival più conosciuto d’Italia. Si tratta di un lungo percorso, ma sicuramente pieno di soddisfazioni e divertimento e che gli ha consentito di arrivare tra i finalisti che vogliono contendersi i due posti che sono riservati ai giovani.

Video, il brano con cui partecipa alla finale di Sanremo Giovani 2021





