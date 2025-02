Detective a passo di danza, film su Rai 2 con Lacey Chabert

Venerdì 14 febbraio 2025, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21:20, il film Detective a passo di danza (titolo originale – The Dancing Detective: A Deadly Tango), una commedia del 2023 distribuita da W Network, è prodotto da Leif Films, Tetrad Productions e Moviehouse Entertainment. La regia è curata da Stefan Scaini, già noto per lavori come Natale a Castle Hart.

La protagonista principale di Detective a passo di danza è l’attrice americana Lacey Chabert, conosciuta per pellicole come Hot Frosty: Una magia di Natale e la serie di film de Il Velo Nuziale. Al suo fianco troviamo Will Kemp. L’attore ha iniziato a danzare all’età di nove anni, dimostrando un talento straordinario che gli è valso il soprannome de “Il James Dean del balletto”.

Il suo ingresso nel mondo del cinema è avvenuto con il film Van Helsing. Nel tempo si è fatto apprezzare in film romantici come Un Natale molto scozzese, Principessa per caso e Natale a Londra. Il cast di Detective a passo di danza include anche Bettina Paris, Natasa Babic e Diego Wallraff, quest’ultimo ricordato per i suoi ruoli in Uno sporco ricatto e La famiglia Perez.

La trama del film Detective a passo di danza: chi è l’assassino?

In Detective a passo di danza, il facoltoso americano Mark Aston, della Aston International, si prepara per l’annuale evento di team building organizzato dalla sua azienda: una gara di ballo amatoriale a Malta. Tuttavia, i preparativi prendono una piega drammatica quando Mark viene trovato morto in circostanze sospette, spingendo suo fratello, a richiedere l’intervento del miglior detective possibile.

Così, Bailey viene incaricata del caso in collaborazione con l’Interpol. Arrivata a Malta, le viene fornita una nuova identità sotto copertura: sarà una dipendente della Aston International… e ballerina. Le è stato trovato anche un partner di ballo, che dovrà interpretare il ruolo di suo marito. Sebastian è un ballerino e attore dal grande ego, che accetta di partecipare all’indagine solo se può definire i dettagli del loro personaggio sotto copertura.

Appassionato di serie televisive poliziesche, decide che formeranno la coppia Stewart e Sally Miller, ispirandosi ai protagonisti di uno show. Tuttavia, con una lunga lista di sospettati da interrogare, Bailey finisce col dividere i compiti con lui.

Sebbene Sebastian sia uno spirito libero che si diverte a immaginarsi detective mentre Bailey resta rigida e fredda nell’aderire alle regole, i due riescono sorprendentemente a trovare un equilibrio. Tra una coreografia ben eseguita e interviste accurate ai sospettati, gestiscono minacce e pericoli fino all’immancabile epilogo: una mossa di danza viene usata con astuzia per arrestare l’assassino.