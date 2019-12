Detective per caso/ Video, su Canale 5 il film con Claudia Gerini (oggi, 29 dicembre)

Detective per caso andrà in onda per la prima volta su Canale 5 oggi, domenica 29 dicembre, alle 15,50. É una commedia gialla italiana con la regia di Giorgio Romano ed è uscito nelle sale a marzo 2019. Il cast vede coinvolti sia ragazzi con handicap come Emanuela Annini, Giordano Capparucci o Giuseppe Rappa che normodotati come Alessandro Tiberi e Giulia Pinto. Hanno inoltre voluto omaggiare con la loro comparsa diverse star del cinema italiano come la stupenda Claudia Gerini, nel ruolo della detective Ramona, la brillante Paola Cortellesi che veste i panni dell’ispettore Bellamore e Valerio Mastandrea che recita il ruolo dell’imbianchino. Questa pellicola è il primo esperimento di produzione cinematografica attuata da tre donne in cui lavorano sullo stesso piano ragazzi disabili e normodotati dell’accademia L’Arte del Cuore. Infatti i ragazzi con una disabilità sono solitamente chiamati a recitare esclusivamente il loro handicap, la volontà invece degli ideatori del film e del regista è quella che questi attori possano ricoprire un ruolo qualunque come qualsiasi altro attore.

Detective per caso, la trama del film

Detective per caso viene raccontata la storia del profondo legame di amicizia che lega due cugini, Giulia e Piero, cresciuti insieme e inseparabili. Mentre lei è una ragazza un po’ goffa e sognatrice con l’aspirazione di diventare detective, lui è cinico e realista e lavora nella ferramenta del padre. Ogni sera Giulia e Piero si ritrovano con i loro amici per discutere delle ultime novità. Una sera sono nella discoteca San Salvador quando improvvisamente arriva una bellissima ragazza, Marta, reduce da una terribile discussione con Alex, uno dei proprietari del locale. Marta ha purtroppo problemi di droga e viene aggredita fuori dal locale da due malviventi a causa di alcuni debiti che aveva con loro. Piero decide di proteggere la ragazza e tra i due sembra iniziare a nascere un sentimento. Giulia è molto preoccupata per questa relazione, ha infatti paura che i problemi di Marta possano avere delle terribili conseguenze sul cugino. Durante una serata al locale San Salvador i due cugini litigano furiosamente poichè Piero chiede un presto a Giulia, quest’ultima sconvolta dà la colpa alla nuova fiamma del ragazzo e scappa via. Anche Piero è sconvolto e decide di rimanere al locale ubriacandosi fino a dover correre fuori al locale per vomitare. Nella corsa il ragazzo fa cadere la moto di un noto motociclista presente alla serata, Tony Cairoli, ma scappa via senza sistemarla. Il giorno dopo Giulia viene svegliata dalla telefonata di suo zio Giuseppe, padre di Piero, che non ha idea di dove sia finito suo figlio. Piero infatti non è rientrato a casa, e Giulia decide così di organizzare un team investigativo per risolvere il mistero e realizzare il suo sogno di diventare una detective come quelle che vede in televisione.

Il trailer di Detective per caso





© RIPRODUZIONE RISERVATA