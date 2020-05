Detenuti postano video dal carcere su Tik Tok/ Denuncia: sequestrati ben 4 cellulari

Pubblicità

Alcuni detenuti hanno pubblicato dei video e delle foto dal carcere di Bellizzi Irpino, in provincia di Avellino, sui social. I contenuti audio e video sono diventati virali su Tik Tok facendo scoppiare la polemica. Il filmato inizia con una breve panoramica della stanza di un detenuto mentre in sottofondo si sente una canzone neomelodica “mi sento più forte quando sento che là fuori ci sei tu. Se sono carcerato è stato per una scelta di vita, un altro po’ ancora e tutta la pena ho scontato, dalla mattina alla sera voglio stare nelle tue braccia carnali, voglio tornare ad amarci”. Ma non finisce qui, visto che poco dopo il video mostra un corridoio, un altro detenuto seduto nella stanza accanto che saluta da lontano e un’altra ancora che è al telefono. Un filmato di vita quotidiano certo, peccato che è stato filmato all’interno del carcere di Bellizzi Irpino ad Avellino. Il filmato completo è stato postato alcuni giorni fa su TikTok diventando virale anche su WhatsApp. Passaggio dopo passaggio il video è finito anche nelle mani delle forze dell’Ordine che hanno giustamente denunciato la cosa.

Video detenuti dal carcere: scatta la denuncia

Le immagini e il video dei detenuti nel carcere di di Bellizzi Irpino (Avellino) dopo essere rimbalzata da social a social, da cellulare a cellulare, sono finite anche nelle mani delle Forze dell’ordine che hanno esposto denuncia. A farla sono stati Emilio Fattorello e Donato Capece, segretari del Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) che hanno elogiato anche il lavoro degli agenti della Polizia Penitenziaria che hanno scovato alcuni smartphone e microcellulari nascosti all’interno di barattoli di cibo alimentare. Non solo, altri apparecchi telefonici sono stati ritrovati nascosti nel muro di cinta della casa circondariale di Ariano Irpino. “Da alcuni giorni – ha detto il segretario per la Campania Emilio Fattorello – sui Social in rete circolavano immagini e video di luoghi diversi di detenzione, con riprese di celle, dediche e saluti di detenuti, immagini queste divenute subito virali. Immagini dalle quali trapela l’arroganza e la sicurezza dell’impunita di chi le produce senza alcuna remora”. Il segretario del Sappe ha poi aggiunto: “dallo studio delle immagini si è giunti, con un lavoro di intelligence, ad individuare la cella e l’Istituto dove erano state girate, ossia la Casa circondariale di Avellino” – precisando – “parliamo addirittura di una Sezione di Alta Sicurezza che ospita detenuti appartenenti alla criminalità organizzata campana”. Una volta scoperta la cella e l’istituto, l’intervento della Polizia Penitenziaria è stato repentino come sottolineato da Emilio Fattorello: “nella cella individuata sono stati sequestrati ben 4 cellulari, di cui uno smartphone e tre microapparecchi. Lo smartphone era nascosto in una confezione di cioccolatini mentre i tre microtelefonini ben nascosti, in un barattolo di pelati svuotato del liquido e contenente pari peso di riso, con una precisa chiusura che non faceva mai ipotizzare il nascondiglio”. Clicca qui per vedere il video completo.



