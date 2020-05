Detenuti si contagiano a vicenda per uscire di prigione/ Coronavirus, finisce male…

Pubblicità

Se in Italia ancora montano le polemiche per le scarcerazione dei boss mafiosi a rischio coronavirus, non sorprendiamoci: tutto il mondo è paese. Anzi, negli Stati Uniti, precisamente in una prigione della contea di Los Angeles, in California, si può dire che i detenuti siano stati ben più machiavellici degli omologhi nostrani. Come riportato dall’Agi, infatti, due gruppi di carcerati sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza mentre cercavano di trasmettersi il coronavirus a vicenda, nella speranza di ottenere una scarcerazione anticipata. I protagonisti dell’insolito filmato, rinchiusi in un’unità nel carcere di Castaic, per contagiarsi a vicenda non si sono baciati o abbracciati: no, hanno optato per un metodo più ingegnoso e meno appariscente. Bere a turno da una stessa bottiglia d’acqua e indossare la stessa mascherina.

Meglio il coronavirus che la prigionia, devono aver pensato i detenuti. Sbagliando peraltro i loro conti. Se è vero infatti che quasi la metà dei detenuti dell’unità poi risultati positivi al Covid-19 hanno agito in questa maniera, alla fine per loro l’aver preso il virus non è coinciso con la libertà. Come ha dichiarato lo sceriffo Alex Villaneuva, citato da SkyNews, evidentemente i detenuti pensavano, “erroneamente”, che se fossero risultati positivi in qualche modo sarebbero stati rilasciati, “ma questo non succederà”. Risale al mese di aprile l’impennata di casi di coronavirus nella North County Correctional Facility: nel giro di poche settimane, 30 prigionieri su 50 dell’unità sono risultati positivi o si sono ammalati. Nessuno di loro ha confessato di aver deliberatamente cercato di contagiarsi ma “il loro comportamento li ha condannati”, ha spiegato lo sceriffo, che ha giudicato “profondamente allarmante” che abbiano messo a rischio oltre che loro stessi, anche gli altri detenuti e le guardie penitenziarie. Dall’inizio della crisi sanitaria, oltre 5mila detenuti sono stati rilasciati dal sistema carcerario della contea di Los Angeles, il più grande al mondo.



