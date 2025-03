E’ bufera in Canada dopo che Frederick Radcliffe, un detenuto transgender condannato per pedofilia e violenza sessuale (che anni fa aveva cambiato sesso con l’autocertificazione), ha violentato diverse detenute. La sua storia è raccontata da Reduxx, sottolineando che il transgender era stato già condannato per aver stuprato una bimba di 13 anni, nonché altri reati nei confronti di adolescenti. L’ultimo contestato episodio è avvenuto presso il Grand Valley Institution for Women (GVI) in Ontario, dove Carissa Maria Radcliffe, il nuovo nome di Frederick, ha aggredito sessualmente numerose donne, fra cui due che hanno già presentato una denuncia.

Il trasferimento era avvenuto all’inizio del 2023 in quello che è un carcere non di massima sicurezza, nonostante i reati gravissimi di cui si era macchiato il transgender. Reduxx sottolinea infatti che si tratta di un istituto organizzato quasi come se fosse un campus, dove vi sono diverse case in cui le detenute vivono assieme. Reduxx ha parlato con l’avvocatessa Heather Mason, che da sempre si batte affinchè i detenuti transgender, in precedenza uomini, vengano trasferiti nelle prigioni femminili.

DETENUTO TRANSGENDER VIOLENTA DELLE COMPAGNE: UNA SFILZA DI REATI A SFONDO SESSUALE

E’ emerso che una delle vittime di Radcliffe fosse già stata violentata anni fa sempre da un detenuto transgender. Nel 2020 infatti Emma (nome di fantasia), venne violentata da Steven “Sam” Mehlenbacher: “Perché il Servizio penitenziario del Canada mi ha messo in questa situazione abitativa con Radcliffe, sapendo quanto sono vulnerabile in quanto sopravvissuta ad abusi sessuali già avvenuti qui a GVI?”, si è domandata giustamente la vittima: “Perché i miei diritti non contano? Perché al CSC non importa del trauma che ho attraversato e perché mi hanno messo in una situazione in cui potrei diventare di nuovo una vittima?”.

Una volta che sono emersi i casi di violenza Radcliffe è stato rimosso dalla sua cella, e messo in una unità di massima sicurezza, nel contempo sono scattate le indagini e alcune detenute hanno raccontato che il transgender circolava completamente nudo, solo con addosso una maglietta, mostrando quindi un atteggiamento intimidatorio.

DETENUTO TRANSGENDER VIOLENTA DELLE COMPAGNE: PERCHE’?

Non è ben chiaro quante siano le vittime di Radcliffe, ma stando alla Mason sarebbero diverse, a cominciare da un’altra donna che si sarebbe fatta avanti fornendo un “racconto angosciante”, vittima di abusi: l’avrebbe spinta contro un muro nei pressi del bagno della biblioteca, dopo di che l’avrebbe molestata toccandola nelle parti intime e obbligandola ad un rapporto. Le vittime parlano di un atteggiamento “predatorio fin da subito” da parte del transgender, che non ha quindi mai mostrato pentimento dopo una fedina penale lunghissima, con numerosi reati soprattutto a sfondo sessuale.

Ci si domanda giustamente come abbiano potuto le autorità acconsentire ad inserire il transgender in un carcere non di massima sicurezza, insieme a numerose detenute, nonostante l’atteggiamento aggressivo dal punto di vista sessuale che il transgender aveva dimostrato per anni, e nonostante sia stato dichiarato un criminale pericoloso, costretto a restare per un periodo indeterminato dietro le sbarre, fino a che la commissione per la libertà vigilata non avrebbe valutato il contrario.