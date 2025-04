I contribuenti che vorrebbero portare in detrazione nel 730 le donazioni a favore degli Enti appartenenti del Terzo Settore, possono decidere – in base a ciò che gli conviene – se dedurre o appunto detrarre, le erogazioni di denaro corrisposte liberamente.

In diverse occasioni l’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che i cittadini che decidono volontariamente di effettuare delle donazioni in favore di associazioni senza scopo di lucro, possono decidere se avvalersi delle deduzioni da conteggiare sul reddito totale, oppure delle detrazioni Irpef.

Come funziona la deducibilità e la detrazione nel 730 con le donazioni liberali

Anche con il nuovo modello di dichiarazione redditi 2025, è possibile decidere se richiedere la deduzione o la detrazione nel 730 per quel che riguarda i costi sostenuti per le donazioni a favore degli enti del Terzo Settore e per associazioni senza scopo di lucro.

Nello specifico si fa riferimento alle ONG, alle associazioni come Onlus, Cooperative sociali oppure di promozione sociale, con benefit fiscali variabili. Se si volessero dedurre i costi associati alle donazioni, il limite è fissato al 10% sul totale del reddito ricavato.

Una percentuale più elevata e pari al 26% è garantita se si optasse per le detrazioni fiscali, erogandole a società promotrici sociali o ONLUS, mentre salirebbe ancora al 30% a favore delle organizzazioni specializzate nel volontariato. Per ogni anno di imposta è essenziale non oltrepassare i 30.000€.

Precompilata automatica

In maniera del tutto autonoma il fisco inserisce nel 730 e tra gli oneri a cui applicare la detrazione o la deducibilità, i costi e le erogazioni liberali sostenute in base alla sua maggior convenienza. Tuttavia è possibile modificare a proprio “piacimento” questa selezione.

Nello specifico il contribuente ha la facoltà di stabilire indipendentemente da ciò che il sistema ha selezionato autonomamente, e secondo i propri voleri, se richiedere delle detrazioni oppure deducibilità sulle erogazioni liberali a favore delle società senza scopo di lucro.