Detrazione 75% barriere architettoniche/ Requisiti e documenti da conservare (18 luglio 2023)

Per usufruire della detrazione al 75% delle barriere architettoniche ci sono alcuni tips da rispettare. Un esempio? Conservare alcuni documenti essenziali ai fini dell’approvazione. A confermarlo è l’Unione nazionale delle industrie delle costruzioni metalliche dell’involucro e dei serramenti (Unicmi).

Alcuni documenti sono – come ribadito prima – essenziali per far sì che ci venga data l’approvazione. Il taglio del bonus edilizi ha causato dei cambiamenti sui bonus delle barriere architettoniche. Ma diversità a parte, vedremo di seguito cosa va rispettato e quali documenti conservare.

Detrazione 75% barriere architettoniche: documenti e relazione tecnica

Per poter ottenere la detrazione al 75% delle barriere architettoniche la prima documentazione da presentare e archiviare gelosamente è la relazione tecnica redatta a sua volta da un professionista certificato.

Nel documento dovranno esser presenti degli elementi imprescindibili: la firma del tecnico abilitato, i lavori che hanno comprovato il cambiamento dell’immobile su cui hanno effettuato il lavoro, e le differenze in cui si evidenzia in modo esplicito il “prima” e il “dopo” gli interventi edilizi.

Ricevute fiscali e prove fotografiche

La detrazione al 75% delle barriere architettoniche prevede la conservazione di documenti specifici: sia i documenti previsti dal Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici numero 286/89, che le ricevute fiscali.

Oltre ai documenti presentati qui sopra, tra cui anche le ricevute fiscali e la relazione tecnica, occorre presentare anche delle prove fotografiche. Nel momento in cui il lavoro è completato, andranno scattate delle fotografie che dimostrano l’eliminazione definitiva delle barriere architettoniche.

Ma non è tutto, perché anticipatamente andranno scattate delle foto (quindi prima del completamento dei lavori), per evidenziare anche in questo caso il “prima” e il “dopo”. Il risultato dovrà evidenziare: i disegni tecnici, le misure e tutto quel che concerne ai lavori terminati.

In conclusione possiamo affermare che la detrazione al 75% delle barriere architettoniche si può ottenere comprovando nel limite del possibile, i risultati degli interventi. L’ultima prova infatti, è denominata “di laboratorio“, ovvero “In sito tramite dinamometro”.

