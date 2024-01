Detrazione corso di sostegno TFA/ Come e quando poterla ottenere (oggi 24 gennaio 2024)

La detrazione da un corso di sostegno TFA potrebbe agevolare moltissimi contribuenti italiani che in cerca di un lavoro, hanno sostenuto delle spese ingenti per poter partecipare al cosiddetto “Tirocinio Formativo Attivo“.

I costi per partecipare a questi tirocini sono piuttosto elevati. Molti di questi, prevedono un esborso che va dai 2.500€ fino ad un massimo 4.000€ (dipende dall’Ateneo a cui si fa riferimento). La risposta è positiva, ma vediamo in che misura verrà accetta la detrazione nel modello 730.

Detrazione corso di sostegno TFA: cosa dice l’Ade?

La detrazione relativamente alle spese sostenute per il corso di sostegno TFA, può essere applicata – come sancito dall’Agenzia delle Entrate – in una misura pari al 19%. In questo specifico caso, si applicherà quanto contenuto nell’articolo 15 del Tuir, comma 1, lettera E:

Le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

Dunque va posta una distinzione importante se l’Ateneo è statale oppure no (inclusi gli istituti telematici).

Nel primo caso, la detrazione fiscale va applicata alla somma complessiva, mentre nel secondo la cifra accettata alla detrazione non va oltre a quanto pattuito annualmente per ogni facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, sempre basato sugli importi medi dei contributi e delle imposte da destinare agli atenei statali siti in un’area geografica differente.

Chi può goderne?

La detrazione per i costi inerenti ad un corso di sostegno TFA può essere goduta da chi ha pagato: dal frequentate stesso, o ad esempio dal genitore che ha pagato per il figlio frequentante e che è ancora “fiscalmente a carico”.

Ricordiamo che in quest’ultimo caso, per soddisfare il requisito “fiscalmente a carico“, non vanno superate queste cifre:

4.000,00€ Qualora l’età fosse inferiore ai 24 anni;

2.840,52€ Qualora l’età fosse oltre ai 24 anni.

