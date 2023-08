Detrazione interessi del mutuo/ 19% Di rimborso IRPEF: a chi spetta? (28 agosto 2023)

Ottenere una detrazione sugli interessi del mutuo, significa essenzialmente, poter risparmiare un bel po’ di soldi. I tassi di interesse sono molto alti, ed è per questo che questo escamotage fiscale e soprattutto legale, è utile per poter abbassare i costi legati alla rata della propria casa.

Abbiamo affrontato diverse volte, il tema su come risparmiare sul mutuo, cercando in tutti i modi possibili, di poter abbassare il costo della rata mensile, che soprattutto con l’inflazione, è sempre più alto. In questo caso, vedremo come sfruttare a nostro vantaggio, il modello 730/2023.

Detrazione interessi del mutuo: in cosa consiste?

Chiunque ne abbia possibilità, potrà sfruttare la detrazione degli interessi del mutuo, risparmiando un buon 19% sull’IRPEF già versata. Per riuscirci però, occorre soddisfare un requisito molto importante, ovvero la destinazione dell’immobile.

La casa pagata con le rate del mutuo, dovrà avere una finalità essenziale ai fini dell’ottenimento della detrazione dei tassi di interesse del mutuo: essere considerata come residenza principale, ovvero il luogo in cui si vive abitualmente.

Chi usufruisce del modello 730/2023, l’Agenzia delle Entrate si occuperà direttamente dell’inserimento automatico dei dati in merito agli interessi ottenuti dal mutuo in corso (indispensabile un check per accertarsi sulla veridicità delle informazioni contenute nel documento).

Detrazione interessi del mutuo per finalità diverse dalla prima casa

Ci sono eccezioni per la quale, la detrazione degli interessi del mutuo può essere usufruita anche per circostanze differenti rispetto a quella sopra prospettata: applicandola ad esempio, all’acquisto di immobili per essere ristrutturati.

Vanno compresi a tal proposito, sia i limiti che le regole da applicare. Ad esempio, nel caso di un appartamento da ristrutturare, la detrazione va applicata alla data in cui la casa viene adibita come “abitazione principale”, a patto che ciò succeda entro 2 anni.

Il limite più grande – se così si può definire – è stabilito dalle tempistiche. Dal momento dell’acquisto, il contribuente italiano, per poter godere della detrazione degli interessi del mutuo, dovrà destinare l’immobile come abitazione principale.

Per i mutui accesi entro l’anno 2001, il termine si riduce a sei mesi.

