Detrazione interessi passivi mutuo/ Fino al 19% anche degli oneri, come ottenerla

La detrazione di interessi passivi del mutuo, consente ai contribuenti di poter detrarre il 19% sul costo dell’acquisto del primo immobile in cui abitare. Una percentuale che reputiamo giusta – e ci sarebbe stata qualcosa in più – visto che i rincari alle stelle hanno fatto sì che anche gli interessi globali subissero un aumento.

Per poter beneficiare della detrazione IRPEF, è importante includere tutti gli interessi passivi che sono stati destinati per stipulare il contratto di mutuo, oltre gli oneri accessori annessi. Al momento della stipula, i contribuenti accendono un mutuo ipotecario.

Detrazione di interessi passivi del mutuo: importo e condizioni

La detrazione degli interessi passivi del mutuo viene regolamentata da una normativa specifica, che permette di detrarre l’IRPEF al 19% di interessi passivi, insieme agli oneri accessori, per una cifra che non può oltrepassare i 4 mila euro.

Va detto che gli interessi passivi da portare in detrazione, devono corrispondere allo stesso periodi di imposta del versamento degli interessi. Il requisito più importante è che il mutuo venga richiesto per comperare la prima casa (utile a tal proposito, sfruttare la proroga del bonus 2023).

Per “prima casa”, si fa riferimento all’abitazione in cui familiari e/o contribuente, dovranno avere dimora abituale, altrimenti la domanda non sarebbe accettata. Per validarla come abitazione principale, è possibile farlo entro un anno da quando è stato stipulato l’acquisto, oppure per i mutui prima del 1 gennaio del 2023.

Il requisito è permanente per tutto il periodo di imposta e relativo alla detrazione. Il mutuo acceso dev’essere ipotecario, ovvero è indispensabile che vi sia un’ipoteca sull’immobile. Come detto anticipatamente, oltre alla detrazione degli interessi passivi di un mutuo, si può portare in detrazione anche le spese sostenute come “oneri accessori”, ovvero:

Onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario;

I costi di perizia ;

; I costi di istruttoria ;

; La commissione da dare alle banche per la loro attività di intermediazione;

da dare alle banche per la loro attività di intermediazione; L’imposta per l’iscrizione o la cancellazione dell’ ipoteca.

