Gli imprenditori che vorrebbero far richiesta per la detrazione IVA 2025, possono farlo a patto di dover dichiarare delle informazioni più specifiche e non superflue. Nello specifico occorre trascrivere ogni informazione che possa aiutare il Fisco a poter risalire alla veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

La detraibilità dell’Imposta sul Valore Aggiunto in questione, si riferisce alla modalità “reverse change“, ovvero addebitare il costo a chi riceve e non invia la fattura. I chiarimenti però, arrivano dalla sentenza numero 3225 tenutasi nel 2025 dopo che il fisco ha ritenuta scorretta la procedura inviata dal contribuente.

Come ottenere la detrazione IVA 2025 in maniera corretta

La detrazione IVA 2025 da addebitare al committente, deve rispettare delle regole specifiche. In primo luogo il reverse change è ammesso soltanto nei casi di manodopera edile richiesta da aziende in subappalto e per imprese incaricate di effettuare lavori di ristrutturazione e costruzione e in secondo luogo per la fornitura di specifici servizi.

Per la Corte di Cassazione, ai fini di un esito positivo, la fattura e i dettagli inseriti in essa deve contenere la natura dell’operazione, l’entità e la data di inizio e fine dei lavori.

Spetta dunque al contribuente desideroso di detrarre il costo fiscale dell’IVA, dimostrare la fattibilità e la veridicità di quanto dichiarato in fattura. Più elementi vengono forniti all’amministrazione fiscale, maggiori saranno le possibilità di poter ricevere un riscontro positivo.

Le stesse informazioni – per inerenza e correttezza – devono essere riportate nelle fatture in cui è prevista l’Imposta sul Valore Aggiunto, così da poter ottenere la detrazione desiderata.

La decisione finale di approvare o meno la detraibilità dell’IVA nella modalità “reverse change” spetta sempre e comunque all’ufficio della Agenzia delle Entrate, che determinerà i presupposti e i principi di inerenza al fine ultimo di chiudere la pratica positivamente.

Per coloro che dubitano sulla compilazione della domanda e l’inserimento dei dati in fattura, possono ricorrere all’aiuto presso un patronato o un CAF.