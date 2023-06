Detrazione spese mediche/ Addio ad obbligo di scontrini e fatture: cosa cambia (22 giugno 2023)

La detrazione delle spese mediche prevede la conservazione di scontrini e fatture per cinque anni. Dunque prima di poter gettare – almeno prima della modifica di cui vi parleremo – i documenti che comprovano gli acquisti, avreste dovuto attendere il 2028.

Con la circolare numero 14/E del 19 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate, ci sono delle modifiche essenziali. Infatti, a patto che i contribuenti italiani sfruttino il modello 730 precompilato e presentato a professionisti, intermediari abilitati e CAF, senza modifiche, non è più obbligatorio conservare i documenti fiscali d’acquisto.

Bonus carburante aziende agricole 2023/ Iter, domanda e scadenze (22 giugno 2023)

Detrazione spese mediche: niente più documenti fiscali

Per far comprendere meglio il concetto, la detrazione delle spese mediche per il modello 730/2023, ad oggi avrebbe obbligato i contribuenti italiani, a conservare gli scontrini e le fatture fiscali, almeno fino al 31 dicembre 2028 (i famosi cinque anni dettati dalla Legge).

Bonus badanti 2023/ Fino a 3 mila euro di esenzioni: come fare domanda (22 giugno 2023)

La recente circolare dell’Agenzia delle Entrate però, ha apportato delle modifiche importanti: evitando la conservazione di tale documentazione, a patto che il contribuenti presenti il 730 precompilato, inviandolo in modo diretto o tramite un intermediario abilitato.

Potremmo dir grazie al Decreto Semplificazioni numero 73/2022, con la quale è stato favorito il processo di digitalizzazione, credendo di poter dimezzare i tempi ed evitare rischi connessi alla possibilità perdita di detrazioni fiscali, come ad esempio a causa dello smarrimento dei documenti fiscali che attestavano alcune spese mediche o dei farmaci.

Bonus mobili 2023/ Detrazioni interessanti sugli acquisti: chi può goderne? (21 giugno 2023)

Detrazione spese mediche: le mansioni dei CAF e professionisti

Nonostante si possa usufruire della detrazione delle spese mediche e dei farmaci, pur non conservando scontrini fiscali e fatture, nella circolare dell’Agenzia delle Entrate si legge come i CAF e gli intermediari finanziari, siano tenuti a verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal contribuente, e l’effettivo costo sostenuto.

Dunque spetterà agli operatori del settore accertarsi della veridicità dei fatti. L’Agenzia delle Entrate potrebbe limitarsi al controllo dei dati qualora il contribuente apporti delle modifiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA