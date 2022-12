Detrazioni di Natale/ Come funzionano e quanto si può risparmiare su cene e regali?

Solitamente il mese di dicembre è un periodo di grandi spese, ma per alcune aziende invece potrebbe tramutarsi in un periodo di risparmio. Naturalmente il risparmio sulle tasse non è per tutti e soprattutto serve una motivazione valida per ottenere la detrazione. Si tratta di un risparmio applicato soprattutto per l’acquisto di regali di Natale e cene di Natale.

Assegno unico 2023/ Non servirà più l'ISEE ma il quoziente familiare, cosa significa?

Parliamo comunque di cene di rappresentanza e doni in vista della fine dell’anno fiscale o delle festività. I professionisti quindi potrebbero usufruire di una detrazione rivolta proprio alle partite IVA. Per quanto concerne ad esempio gli omaggi ai clienti, basta sfruttare la possibilità di detrarre fino al 75% le spese in oggetto.

Bonus animali domestici 2023/ Addio al sussidio economico: che cosa è successo?

Detrazioni di Natale: come funziona per le cene?

Sia per i dipendenti che per soggetti terzi è diffusa la prassi di effettuare sconti oppure regali. Le detrazioni per i professionisti possono essere utilizzate anche per le cene di natale oppure per l’acquisto di beni o servizi. Ma bisogna distinguere in tutti i casi Se si tratta di cene effettuate dal datore di lavoro con i suoi dipendenti oppure con soggetti terzi.

Le detrazioni di Natale cambiano per ciascuna delle voci. Nel caso di cene con i dipendenti, si tratta di una liberalità a favore dei dipendenti che è considerata deducibile nel limite del 75%, in quanto spese relativa somministrazione di alimenti e bevande e normata dall’articolo 54, comma 5 del Tuir. Inoltre c’è il limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Bonus energia imprese/ Tutte le scadenze (in ordine), per ottenerlo velocemente

Nel caso di cene di natale con soggetti terzi viene considerata una spesa di rappresentanza deducibile nel limite del 75%, poiché si tratta di somministrazione di elementi e bevande e nel limite dell’1% nei compensi percepiti nel periodo di imposta ai fini IRPEF che Irap. In entrambi i casi l’IVA non è detraibile.

Detrazioni di Natale: ecco come funzionano per i regali

Non tutti lo sanno, ma esiste la possibilità per i possessori di partita Iva di detrarre i regali di Natale, fatti sia ai dipendenti che ai terzi. Per questi ultimi, sia ai fini Irap che Ires, le spese sono deducibili nell’ordine dell’1%, se la spesa è entro i 50 euro. Per quanto riguarda i doni ai dipendenti invece, le spese sono deducibili sia ai fini Ires, Irap e Iva, nell’ordine del 100%.

Per quanto riguarda gli omaggi ai dipendenti sono da considerare spese per prestazioni di lavoro dipendente e quindi deducibili al 100% in base all’articolo 54, comma 1 del Tuir. Mentre l’Iva è indetraibile al 100% per mancanza di inerenza (articolo 19, comma 1, Dpr 633/72).











© RIPRODUZIONE RISERVATA