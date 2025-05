L’ultima Legge di Bilancio ha apportato delle modifiche restrittive alle detrazioni dei familiari a carico del 2025. Ad esempio il limite ora è fissato a 30 anni d’età e soltanto a quei parenti il cui rapporto è ascendente, ovvero in linea diretta (genitori, figli e nonni).

L’unica eccezione anagrafica fa capo ai soggetti affetti da disabilità, il cui limite di età rimane escluso dalle novità del 2025. Dall’agevolazione restano fuori anche i cittadini che non appartengono all’Unione Europea o all’Italia, e/o che risiedono all’estero.

Come cambiano le detrazioni familiari a carico nel 2025

L’ultima manovra ha apportato delle restrizioni importanti sulle detrazioni familiari a carico spettanti nel 2025. Il primo cambiamento riguarda il limite d’età, che seppur il beneficio da 950€ sia ammesso anche oltre ai 21 anni d’età, il tetto massimo è fissato a 30 anni (a meno che non si tratti di un disabile).

Per i conviventi che non sono né “figli” e neppure “genitori”, ma parenti ascendenti (bisnonni, nonni ma anche genitori), la detrazione massima scende a 750€, mentre prima i 950€ erano previsti indistintamente a tutti.

In merito alle nuove disposizioni dell’INPS al riguardo della “Detrazioni Unificate”, i chiarimenti sono stati introdotti nella circolare 698 di quest’anno, azzerando le detrazioni familiari per i figli over 30 (salvo che non si tratti di disabili), e riconoscendola esclusivamente ai parenti ascendenti italiani (escludendo chi vive all’estero).

Va specificato che le nuove regole non coinvolgono i fatidici “non residenti Schumacker“, ovvero quei Paesi che scambiano dati ed informazioni con l’Italia, e laddove il 75% dei ricavi economici faccia riferimento al Bel Paese.

Iter per il settore pubblico

Per il settore pubblico le detrazioni per i figli terranno in considerazione le nuove disposizioni sopra indicate, mentre i dati e le informazioni saranno inserite nel database dal reparto amministrativo dell’azienda per la quale lavorano i contribuenti.

Al momento dell’inserimento dell’istanza il modulo dovrà contenere i dati anagrafici aggiornati dei parenti appartenenti al nucleo familiare, così da determinare la detrazione fiscale.