Detto Fatto chiude, Bianca Guaccero: “Non serviamo più”/ “Per me parlano i fatti…”

“Detto Fatto” chiude i battenti dopo quasi un decennio di puntate e Bianca Guaccero, che ha ereditato il testimone della conduzione anni orsono da Caterina Balivo, ha colto la palla al balzo, nel corso dell’ultima diretta, per dare libero sfogo ai propri pensieri e ai propri sentimenti. Dopo la sigla iniziale, l’attrice, tra le protagoniste della fortunata fiction di Rai Uno “Fino all’ultimo battito”, ha esordito così: “Tante volte ho pensato a questo ultimo ingresso in studio, a cosa avrei provato. Emozioni che spero di riuscire a descrivere alla fine prima di salutarvi”.

Detto fatto, verrebbe da dire, nel più classico dei nomen omen della televisione nostrana. Sì, perché dopo l’immancabile girandola di ringraziamenti finali, Bianca Guaccero ha voluto chiarire il motivo per il quale si sia arrivati al termine di un’avventura di fatto durata due lustri: “Volete sapere perché questo programma finisce – ha domandato al pubblico –? Perché non avete più bisogno di noi. Non abbiamo più niente da insegnarvi, sono 10 anni che ci seguite… Voi veramente avete ancora bisogno di qualcuno che vi spieghi come si fa la pasta all’uovo?”.

BIANCA GUACCERO SULLA CHIUSURA DI “DETTO FATTO”: “HO LETTO TANTE COSE, MA NON MI INTERESSA NEANCHE PARLARNE”

I sassolini dalla scarpa, però, non se li era ancora tolti, Bianca Guaccero. E così, negli ultimi cinque minuti della storia di “Detto Fatto”, ha asserito: “Ho aspettato questi mesi prima dire questo. Sono passati quattro anni da quando ho calcato per la prima volta questa passerella. Sono stati anni felici i primi, di grande scoperta per me. Gli ultimi invece sono stati molto più complicati, tra pandemia e guerra, e intrattenere il pubblico non è stato più soltanto un divertimento ma quasi un dovere. Io volevo ringraziarvi per come mi avete accolta e qui ho trovato una famiglia”.

In chiusura, Bianca Guaccero a “Detto Fatto” ha sottolineato: “Ho letto tante cose in questi ultimi mesi, di cui non mi interessa neanche parlare. Credo che a parlare per me ci siano i fatti, che sono la cosa più importante. Sono rimasta qui fino all’ultimo giorno, fiera di portare questa nave in porto. E, a voi, posso solo dare un consiglio: certe volte non credete proprio a tutto ciò che leggete. Qui so per certo che noi siamo stati onesti, puliti e nessuno, e dico nessuno, può rovinare, deturpare la bellezza, perché qui, in questo studio, c’è stata bellezza”.











