Detto Fatto torna in onda oggi 9 dicembre/ Dopo tutorial spesa sexy Bianca Guaccero..

Detto Fatto torna in onda oggi, mercoledì 9 dicembre, alle 15.15 su Raidue. Un ritorno annunciato da Bianca Guaccero che torna al timone del programma pomeridiano della seconda rete della Rai dopo le polemiche scatenate dal tutorial sul “Come fare la spesa con i tacchi” e la successiva sospensione. In queste settimane, i vertici della Rai si sono riuniti per operare alcuni cambiamenti alla trasmissione che, restando fedela alla linea dei tutorial, torna in onda con alcune e importanti novità. A guidare la squadra di Detto Fatto sarà sempre Bianca Guaccero, affiancata dal cast fisso composto da Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. L’attrice e conduttrice pugliese è così tornata sui social per annunciare il ritorno di Detto Fatto dopo un silenzio di un paio di settimane, ma cosa accadrà a Detto fatto? Quali tutorial saranno proposti al pubblico? Andiamo a scoprire tutto.

LE NOVITA’ DI DETTO FATTO

La famiglia, il lavoro, la cucina, l’economia, il fai da te, il fitness e le ricette natalizie saranno al centro delle prossime puntate di Detto Fatto che cercherà di offrire un servizio completo al pubblico di Raidue attraverso tutorial e la presenza degli esperti del settore che risponderanno alle domande dei telespettatori offrendo anche delle soluzioni pratiche. Secondo la nuova linea editoriale affidata a Gabriella Oberti, inoltre, come fa sapere Tv Sorrisi e Canzosi, ci sarà anche uno spazio dedicato al mondo dei social con il racconto di storie di persone comuni, ma anche di personaggi famosi per affrontare temi importanti come i disturbi alimentari, body shaming, il bullismo, il cyber-bullismo di cui il numero delle vittime aumenta sempre di più.





