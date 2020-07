Deulofeu al Milan?/ Calciomercato, la retrocessione del Watford abbassa il prezzo

Gerard Deulofeu potrebbe tornare al Milan? E’ una possibilità di calciomercato che improvvisamente è nuovamente di moda, come era già accaduto in passato. Lo dice il Watford Observer, il quotidiano della città in cui l’esterno spagnolo ha giocato negli ultimi due anni e mezzo: ci era arrivato nel gennaio 2018, dopo una metà stagione che lo aveva visto protagonista nel suo Barcellona. La carriera di Deulofeu per il momento non è ancora decollata: quando giocava nella cantera blaugrana era considerato un prospetto capace di arrivare in prima squadra e rimanerci da titolare, un talento puro che aveva incantato con le selezioni giovanili della Roja. A Barcellona però lo spazio è stato poco: nello squadrone di Pep Guardiola avrebbe comunque faticato, in seguito però nemmeno Ernesto Valverde ha voluto puntare su di lui. Nel frattempo era finito all’Everton, tornando alla base per l’esercizio del diritto di recompra. Il Watford lo ha preso in prestito oneroso e lo ha poi riscattato, e ora è proprietario del suo cartellino.

DEULOFEU TORNA AL MILAN?

Ora però il Milan spera di riportare a San Siro Deulofeu: in rossonero lo spagnolo ha disputato sei mesi tra il gennaio e il giugno 2017, in una squadra affidata a Vincenzo Montella. Aveva fatto bene all’epoca, ma il prestito era secco e così l’esterno era rientrato a Liverpool, solo per essere appunto riacquistato dal Barcellona. Il tema del giorno è il fatto che il Watford è retrocesso nel Championship: difficilmente allora Deulofeu resterebbe a disposizione del club inglese, ma soprattutto la discesa nella seconda divisione ha inevitabilmente abbassato il prezzo del cartellino. Un colpo che potrebbe essere interessante, considerando che Stefano Pioli in questa stagione si è appoggiato molto sulle corsie laterali per sviluppare il suo gioco e potrebbe aver bisogno di un elemento di sicuro affidamento, almeno dal punto di vista dell’esperienza. Si vedrà: per ora i rossoneri proveranno a chiudere nel migliore dei modi il loro campionato di Serie A, poi arriverà il momento concreto di definire le possibili mosse di calciomercato e provare a valutare l’eventuale ritorno di Deulofeu.



