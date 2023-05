DEUS – LA SFERA OSCURA/ Un thriller sci-fi ricco di spunti

Un thriller Sci-Fi sorprendente, ricco di spunti, fresco. Deus – La sfera oscura di Steve Stone è tra i prodotti di genere più stuzzicanti quantomeno per quanto riguarda le idee messe sul piatto. Tra pregi e difetti, il risultato è certamente positivi ed ora il film è disponibile in DVD e tutti i digital stores con Blue Swan entertainment: un’occasione da non perdere.

SINOSSI – La Terra è sull’orlo di un disastro ambientale. La popolazione è salita a più di 20 miliardi e vaste aree del pianeta sono inabitabili. In questo contesto, viene scoperta una massiccia sfera nera nell’orbita di Marte. La Sfera inizia a trasmettere una sola parola in ciascuna delle lingue della Terra: Deus (Dio). L’astronave commerciale The Achilles viene inviata per indagare ma, avvicinandosi al pianeta rosso, viene danneggiata da uno strano raggio di luce emanato dalla sfera. L’equipaggio sopravviverà e scoprirà l’origine della sfera e il suo scopo?

Deus – La sfera oscura è un film di grande atmosfera, destinato agli amanti del genere ma non solo. Grande lavoro di production design stuzzicante, ottima gestione della tensione e buon lavoro dal punto di vista degli effetti visivi, la parte forse più delicata soprattutto per una produzione indipendente. Il viaggio nello spazio è realizzato in maniera straordinaria, l’unica pecca è la mancanza di profondità per quanto concerne la scrittura, ma è impossibile non apprezzare il tentativo di raccontare qualcosa di nuovo. Buona alchimia tra i protagonista: da Claudia Black a Phil Davies, passando per David O’Hara, performance assolutamente di livello.

