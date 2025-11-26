Deutsche Bank sotto osservazione dalla BCE per presunte violazioni sulle procedure di bilancio ed esposizione rischi, la denuncia dell'ex dipendente

Deutsche Bank, in corso un accertamento della BCE dopo le accuse ricevute tramite una lettera firmata dall’ex manager del gruppo bancario Dario Schiraldi, che denunciava alcune pratiche di “Netting” utilizzate nella presentazione di bilancio con una sottostima dei rischi da esposizione che avrebbero portato ad un quadro finanziario fuorviante. Il Financial Times ha riportato in anteprima la notizia confermando che sarebbero in corso verifiche da parte della Vigilanza della Banca Centrale Europea, che però ancora non ha stabilito se procedere con l’apertura di una vera e propria indagine o meno.

Manovra 2026, respinti 105 emendamenti/ Oro Bankitalia-Stato, quote Mes, Piano Casa: tutti i nodi del Governo

Per il momento l’istituzione si sarebbe limitata ad una richiesta di chiarimenti per raccogliere una serie di informazioni da analizzare per stabilire se c’è stata conformità agli standard o effettivamente una violazione dovuta ad un uso improprio del meccanismo di compensazione facendone derivare una situazione non veritiera sulla solidità economica. Tuttavia l’Istituto finanziario tedesco ha già risposto formalmente alle contestazioni difendendosi dalle affermazioni della causa legale portata avanti dall’ex dipendente definendole prive di fondamento e annunciando un ricorso ad azioni giudiziarie contro queste pratiche diffamatorie.

Pagamenti PAC agricoltura/ Arrivano i primi saldi, come sono suddivisi?

Deutsche Bank, la denuncia dell’ex manager Schiraldi: “Pratiche scorrette e bilanci gonfiati”, scatta controllo BCE

Deutsche Bank sotto osservazione dalla Bce, che sta raccogliendo informazioni sui bilanci per stabilire se si debba procedere o meno con una indagine dopo aver ricevuto la denuncia presentata dall’ex manager Dario Schiraldi in merito a pratiche scorrette sul meccanismo di compensazione, utilizzate dall’Istituto per mostrare un quadro finanziario più stabile. Il banchiere italiano aveva infatti accusato la Banca di aver pubblicato dati gonfiati in bilancio, sottostimando i rischi da esposizione e influenzando i calcoli con tecniche aggressive di contabilità.

Regali di Natale ai dipendenti/ Trattamento fiscale agevolato: come averlo

La Banca Centrale Europea starebbe ora esaminando le pratiche utilizzate per verificare se le compensazioni contabili comunicate all’autorità rientrino, come hanno sostenuto i vertici di Deutsche Bank, nelle pratiche standard, o se le affermazioni dell’ex dipendente hanno effettivamente un fondamento, tale da avviare un’inchiesta più approfondita.