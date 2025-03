Anche la splendida Deva Cassel farà parte della nuova serie Netflix “Il Gattopardo” insieme a Benedetta Porcaroli e Jim Rossi Stuart. ospite a Domenica In, racconterà questa nuova avventura cinematografica, ma intanto andiamo a conoscere meglio la bellissima figlia di Vincent Cassel. Nata nel 2004, Deva Cassel ha solo 20 anni e data la sua straordinaria bellezza divide il suo lavoro tra il cinema e le passerelle. Proprio lei è stata scelta per rappresentare importantissime case di moda come Fendi e Dolce e Gabbana.

Figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha anche una sorella più piccola che si chiama Leonie. L’attrice abita oggi a Parigi insieme a lei e alla mamma, dalla quale ha ereditato i dolci lineamenti del viso. Con due genitori come i suoi, Deva Cassel non poteva che essere una straordinaria modella diventata ambassador nel 2019 per il brand Dolce e Gabbana che l’ha voluta a tutti i costi per rappresentare il profumo del marchio. Da quel momento l’ascesa: finisce subito in copertina su Vanity Fair, Vogue, Elle e tanti altri, conquistando le passerelle più importanti.

Deva Cassel, che quotidianamente viene accostata e paragonata alla figura di sua madre, ha anche grande talento nella recitazione tanto che è stata parte del cast de “La bella estate” e ha partecipato al doppiaggio di “Inside Out 2“, famoso film d’animazione. Per quanto riguarda la sua vita privata, Deva Cassel ha una relazione con Saul Nanni che sembra procedere a gonfie vele: “Adoriamo viaggiare, provare ristoranti nuovi, scoprire cucine diverse“, racconta a Vanity Fair – Ma anche solo ritrovarci la sera a casa e guardare un film. Be’, è una vita di coppia normale“. Lui, 26enne e attore, farà a sua volta parte della serie Netflix Il Gattopardo. Del resto i due si sono conosciuti proprio sul set e il loro pare essere stato un vero e proprio colpo di fulmine.