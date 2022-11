Deva Cassel e Léonie, figlie Monica Bellucci/ “Mi piace vederle spiccare il volo”

Deva e Leonie Cassel, le figlie di Monica Bellucci e Vincent Cassel

Monica Bellucci stravede per le sue splendide figlie, Deva e Leonie, nate dalla relazione con l’ex marito, Vincent Cassel. Le due giovani vivono insieme alla madre a Parigi e la somiglianza, anno dopo anno, è sempre più evidente. Specialmente la più grande è davvero somigliante a mamma Monica. Deva Cassel, non a caso, ha già debuttato nel 2019 come modella, prendendo parte ad una campagna pubblicitaria per Dolce & Gabbana.

Da quel giorno la figlia di Monica Bellucci si sta ritagliando uno spazio importante nel mondo della moda e sembra avere tutte le intenzioni di ricalcare le sue orme. Per quanto riguarda il rapporto con le figlie, la Bellucci viene descritta spesso come “mamma chioccia”, forse perché l’attrice è molto presente nelle loro vite. Non è un caso, infatti, che spesso Monica, Deva e Leonie siano pizzicate in compagnia nelle graziose vie parigine.

Monica Bellucci, “mamma protettiva” di Deva e Leonie

“Sono protettiva, ma mi piace vederle spiccare il volo. Sono le persone più importanti del modo” ha dichiarato non molto tempo fa Monica Bellucci in una bella intervista rilasciata alla rivista Gala. In precedenza aveva affermato di ritenersi una mamma esigente e severa, ma anche pronta a tutto per loro, supportandole nelle attività quotidiane: dalla scuola ai compiti, passando per lo sport e gli hobby. Deva, appena maggiorenne, e Leonie, 12 anni, sono infatti legatissime alla Bellucci, con la quale hanno instaurato un rapporto davvero speciale, fatto di schiettezza, sincerità e tanta condivisone. Gli ingredienti ideali per vivere serenamente.

