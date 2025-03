Affascinanti, giovani e di talento: Deva Cassel e Saul Nanni si confermano una delle coppie più seguite del momento, complice il successo della serie Il Gattopardo su Netflix che li ha visti protagonisti sul set. Di recente, i due attori hanno deciso di concedersi una meritata pausa lontano dai riflettori. A svelarlo è stata proprio la modella e attrice ventiquattrenne che sul suo profilo Instagram ha condiviso alcune foto della loro fuga romantica tra mare cristallino, paesaggi tropicali e tanto relax. A catturare maggiormente l’attenzione, però, è stato un selfie in cui Deva e Saul appaiono abbracciati e sorridenti, più innamorati che mai.

Deva Cassel e Saul sono fidanzati: l’amore scoppiato sul set de Il Gattopardo

La storia d’amore tra Deva Cassel e Saul Nanni è iniziata proprio sul set della serie Netflix dove interpretano i personaggi di Angelica e Tancredi. Una coppia che ha conquistato il pubblico con la sua alchimia sullo schermo e che ha trasformato la finzione in realtà. Secondo quanto svelato in una intervista a Vanity Fair dal giovane, è stata Deva a fare il primo passo: “Mi ha scritto ‘È meglio se entriamo un po’ più in confidenza, deve esserci feeling tra i nostri personaggi. Andiamo a bere un bicchiere di vino’. Ho risposto: ‘Assolutamente sì'”. Da quel momento il legame è cresciuto sempre di più fino a diventare una relazione solida.

Saul Nanni e Deva infiammano il gossip dal 2024: la prima apparizione pubblica

Le prime indiscrezioni sulla loro storia sono emerse nel 2024 quando una foto pubblicata sui social con la frase “It’s true” ha acceso i sospetti. Poco dopo, la coppia ha fatto il suo debutto durante la sfilata di Dior Haute Couture a Parigi dove si sono mostrati complici ed eleganti. Nonostante la scelta di mantenere un profilo basso, la sovraesposizione di Saul Nanni dovuta anche al suo ruolo nella serie Supersex ha reso inevitabile l’interesse sulla loro relazione. L’attore ha dichiarato che, quando l’attenzione su di loro diventa troppo invadente, preferiscono staccare la spina e concedersi un po’ di tempo solo per loro. Questa recente vacanza sembra essere stata proprio una di quelle fughe rigeneranti.