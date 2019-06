Deva Cassel, figlia Vincent e Monica Bellucci/ Riappare alla sfilata di Dolce&Gabbana

Deva Cassel riappare, del resto la figlia di Monica Bellucci sembra una visione. Hanno gli stessi capelli, le stesse labbra, così il naso e il fisico curvilineo. Ma lo sguardo di Deva è tutto del padre. Di lei però si sa poco: la figlia maggiore di Monica Bellucci e Vincent Cassel è riservata e schiva. E infatti si vede raramente in pubblico, ma neppure sui social è rintracciabile: anche qui la sua presenza è avvolta nel mistero. Lo scorso aprile è stata paparazzata a Ravello. Un evento raro. Si disse che stava girando uno spot per Dolce & Gabbana. Bellissima e affascinante come la madre, apparve in un lungo vestito bianco. Poi però non si è saputa più nulla, del resto è sempre lontana dalle cronache e dalle prime pagine delle riviste di gossip. Forse ha già capito che in alcuni casi l’assenza fa più rumore della presenza. E questo non può che essere il suo caso, essendo la bellissima figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel.

DEVA CASSEL, FIGLIA VINCENT E MONICA BELLUCCI

Nelle poche occasioni in cui è apparsa, Deva Cassel ha lasciato tutti senza fiato. Ad esempio è apparsa in prima fila alla sfilata Primavera Estate 2020 di Dolce & Gabbana al Milano Moda Uomo. In quell’occasione indossò un bustier di pizzo rosso molto seducente, un mini blazer di jacquard e dei pantaloni aderenti. Completò il look con una borsa icona del brand, Sicily, e un paio di sandali vertiginosi. E calamitò tutte le attenzioni su di sé. A colpire è ovviamente la somiglianza con la mamma, ma il colore degli occhi è più chiaro di quello di Monica Bellucci, mentre lo sguardo è del padre Vincent. Ma i genitori di Deva Cassel le hanno trasmesso anche la saggezza nell’uso della propria immagine. Infatti l’hanno tenuta lontana in questi anni dai riflettori. E a differenza dei suoi coetanei non ha neppure un account Instagram pubblico, anche se ne è spuntato uno che le è attribuibile. Forse è anche per questo che le sue apparizioni diventano un tormentone.

