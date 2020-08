Deva Cassel rifatta?/ La figlia di Monica Bellucci nega il ritocchino e…

Deva Cassel, bellissima come la mamma, a soli 15 anni (spegnerà 16 candeline il prossimo 12 settembre ndr) è già una star sui social. Su Instagram vanta 86mila followers che la seguono con affetto rivedendo in lei una giovanissima Monica Bellucci. La somiglianza tra madre e figlia aumenta sempre di più e Deva che è ancora nel pieno della crescita, cambia e si trasforma assomigliando non solo alla madre, ma anche a papà Vincent Cassel. Tuttavia, esattamente come è accaduto nei mesi scorsi ad un’altra figlia d’arte come Jasmine Carrisi, anche Deva Cassel deve fare i conti con alcuni haters che, notando gli occhi azzurri della 15enne e alcuni cambiamenti del viso, hanno ipotizzato che potesse aver già ceduto al fascino della chirurgia estetica. Un’ipotesi che è stata immediatamente smentita dalla stessa Deva che ha anche svelato perchè non potrebbe mai sottoporsi ad un ritocchino.

DEVA CASSEL NEGA IL RITOCCHINO: MAMMA MONICA BELLUCCI E PAPA’ VINCENT CONTRARI

Ancora giovanissima, Deva Cassel cambierà ancora tanto fisicamente. A soli 15 anni, infatti, è ancora un’adolescente e, come tale, è inevitabile che i suoi lineamenti cambino. Tuttavia Deva, di fronte ai commenti degli haters che l’hanno accusata di essersi ritoccata, ha fatto sapere che non lo potrebbe mai fare avendo due genitori contrari e che non glielo permetterebbero mai. Deva, inoltre, ha ricordato a tutti che, essendo ancora adolescente, i cambiamenti possono essere repentini. Mistero risolto, dunque, per Deva Cassel che, sui social, esattamente come i suoi coetanei, si diverte ad usare i filtri con cui in alcune foto sfoggia degli occhi azzurri come potete vedere nella foto qui in basso.





