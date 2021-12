Deva e Leonie Cassel, le figlie di Monica Bellucci/ “Due vichinghe elegantissime..”

Deva e Leonie Cassel sono le figlie di Monica Bellucci e l’ex marito Vincent Cassel, oggi sposato in seconde nozze con la modella Tina Kunakey. Le giovani ragazze non solo hanno il gene della bellezza, ereditato dai genitori, ma stanno anche seguendo le orme di mamma e papà nel mondo della moda e dello spettacolo. La primogenita, Deva, nata a Roma il 12 settembre del 2004 ha già debuttato nella moda nel 2019, in uno spot di Dolce & Gabbana, proprio come ha fatto la sua mamma tantissime volte, e incantando tutti con la sua bellezza.

Deva infatti ha preso sia i tratti mediterranei della Bellucci che quelli nordici del padre, confluendo in un mix che la rende unica, ma anche somigliante alla famosissima modella di Città di Castello. Deva inoltre, nel 2020, è stata anche la protagonista di Elle, il magazine francese, sul quale è apparsa in copertina, ancora minorenne. La ragazza che ha un account Instagram con 594 mila follower è a tutti gli effetti una modella e lavora per sponsor, pubblicità e copertine, ma oltre a sfilare per le passerelle, ha una passione e un talento per il canto. Deva, la quale non ama tanto parlare della sua vita privata e tende a proteggere con attenzione la sua privacy, parla ben 5 lingue.

Chi è Léonie, la secondogenita di Monica Bellucci

La più piccola di Monica Bellucci e Vincent Cassel è Léonie, nata il 21 maggio 2010. Essendo ancora molto giovane, finora è stata tenuta lontana dai riflettori, ma dalle prime foto rese pubbliche in questo ultimo periodo, possiamo affermare che assomiglia tanto alla mamma ma anche alla zia Cecile, sorella dell’attore francese: “Sono due vichinghe elegantissime. Sono nate entrambe a Roma e parlano italiano” ha detto Monica Bellucci sulle sue figlie, che si contraddistinguono dallo sguardo deciso, durante un’intervista.

L’attrice è stata sempre una mamma protettiva verso le sue bambine e anche durante i momenti difficili del lockdown a causa della pandemia, le ha tenute al sicuro e comunque vicine al padre. “Con gli anni ho imparato ad accettare i compromessi con la vita. Oggi apprezzo cose diverse, che un tempo non consideravo affatto. Per esempio non vedo l’ora di diventare nonna: se una delle mie figlie avesse un bambino molto presto sarei prontissima ad allevarlo. Mi dà molta forza pensare alla vecchiaia senza tristezza”, ha fatto sapere Monica Bellucci durante un’intervista rilasciata a Grazia.

