Deva e Leonie Cassel, le figlie di Monica Bellucci/ La stessa bellezza della mamma

Nascere da due artisti come Monica Bellucci e Vincent Cassel non può che significare di avere nel proprio DNA il gene della bellezza. E Deva e Leonie, le figlie nate dal loro matrimonio, ne sono la dimostazione più evidente.

Entrambe, infatti, sembrano essere davvero identiche alla mamma e, almeno la più grande delle due sembra avere pochi dubbi sulla volontà di seguire le orme materne. Per la più piccola, invece, è ancora presto per pensarci, ma l’attrice è sempre stata chiara sulla volontà di lasciarle libere di scegliere quale ritengano essere la loro strada.

Vincent Cassel, ex marito di Monica Bellucci/ La nuova vita dopo l'addio

Deva e Leonie Cassel: tutta la bellezza di mamma Monica Bellucci

Deva Cassel è la più grande delle figlie di Monica Bellucci ed è nata il 12 settembre 2004. Pur non essendo ancora maggiorenne, già a prima vista appare evidente la sua grandissima somiglianza con la mamma. Il suo aspetto avvenente, unito però anche a una bellezza acqua e sapone, le stanno permettendo di ottenere un buon riscontro nel mondo della moda. Non a caso, un marchio importante come Dolce & Gabbana ha deciso di puntare su di lei, come aveva fatto anni fa con l’attrice. Il suo profilo Instagram viene così utilizzato per condividere i successi più importanti che sta ottenendo sul lavoro, oltre ad alcuni scatti con il fidanzato, Luca Salandra, anche lui modello.

Monica Bellucci amori, gli ex Claudio Basso e Nicola Farron/ Non solo Vincent Cassel

Leonie è invece la piccola di casa, visto che è nata il 21 maggio 2010. Al momento preferisce godersi la sua età e non ha ancora deciso cosa farà da grande. Mamma Monica non avrebbe però nulla in contrario se le due volessero seguire le sue orme: “Se una delle mie figlie volesse fare il mio stesso percorso professionale direi di sì. Spero che abbiano una passione, che può essere anche quella di aprire una bella panetteria con del pane buono e fresco. La cosa importante è fare cose che ci riempiano l’esistenza, che ci facciano svegliare la mattina con il piacere di farle” – ha raccontato lei in una recente intervista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA