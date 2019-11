Devil A/ Canterà “Disordine” per conquistare Sanremo Giovani 2019 (Italia Sì)

Chi è Devil A?

Devil A è un altro rapper che gareggia a Sanremo Giovani 2019. È il nome d’arte di Angelo Autorino, che propone Disordine e il gioco di parole con “ordine” è molto facile da proporre. È di San Giuseppe Vesuviano, paese in provincia di Napoli alle falde del Vesuvio. È uno dei 20 fortunati semifinalisti della rassegna. Ha soli 18 anni, è stato lanciato da un produttore di Palermo, che lo ha voluto inserire in una complilation. Il padre Mike è un noto showman, comparso diverse volte anche in tv. Il suo singolo precedente, Sono oro, è una canzone contro la piaga del femminicidio e, come ha affermato, ha scelto questo argomento perché vuole dimostrare che il rap moderno riesce a trattare anche argomenti di bruciante attualità. Questo giovane ragazzo del rap è un volto per niente noto. Ma è riuscito a convincere e a passare addirittura in semifinale a Sanremo Giovani, e lo vedremo a Italia Sì su Rai Uno dal 16 novembre, per tentare di fare il colpaccio e approdare sul palco dell’Ariston a Sanremo Nuove Proposte 2020. Clicca qui per il brano.

Devil A, Italia Sì: la sua attività su Youtube

Devil A è attivo soprattutto su YouTube, ma anche su Facebook, e da questi social ha cercato di diffondere la sua musica al grande pubblico. Lo troveremo presto protagonista a Italia Sì. I suoi brani hanno avuto un discreto riscontro. E forse proprio i testi sono riusciti ad arrivare al pubblico, per la forza degli argomenti trattati, come il terrorismo e il femminicidio. Con il brano che porta a Sanremo Giovani, Disordine, canta di uno stato d’animo in subbuglio, ma con la voglia e la forza di prendere il meglio dalle cadute. La notte ci si pone mille domande, e il giorno seguente si va alla ricerca di qualcosa, ma non si sa cosa. E la sua amata è il disordine, che però è capace di mettere a posto tutto, un disordine che al contrario mette in ordine, fa un po’ di chiarezza nella sua vita, e arriva di notte, in una notte piena d’amore. Ha un ritmo ricco, incalzante, funk-rock, con una linea armonica suggestiva. Ritorna il rap su un sound funky, e potrebbe ritornare, chissà, anche sul palco di Sanremo 2020.

