Devil Angelo eliminato?/ Bufera dopo le accuse di Anna Pettinelli (Amici 19)

Amici 19 torna in onda oggi pomeriggio occupandosi come prima cosa di Devil Angelo. Chi pensava che fossero Stefano e Talisa i ragazzi in bilico si sbagliava e di grosso visto che proprio in settimana Anna Pettinelli ha voluto incontrare il cantante per dirgli quello che pensa di lui e che dirà di no quando si presenterà davanti alla commissione per sperare nell’accesso al serale. Le parole di Anna Pettinelli hanno colpito Devil Angelo nel profondo tanto che per un paio di giorni non abbiamo fatto altro che sentirlo lamentare in sala prima con la stessa maestra dicendo la sua riguardo al suo pensiero e poi con la sua vocal coach ribadendo il fatto che lui si sente lontano anni luce da quello che si è sentito dire. In particolare, la speaker gli ha rivelato: “Canti come un brutto Jovanotti, non ho visto crescita in te in questi mesi. Se dovessi andare in sbarramento allo stato attuale delle cose io voterò negativo. Siamo ad un punto di Amici dove dovete sapere cosa pensano i prof”.

LE PAROLE DI ANNA PETTINELLI E LA REAZIONE DI DEVIL ANGELO AD AMICI 19

In realtà Devil Angelo non era al corrente di questo pensiero perché era convinto di aver fatto molti passi avanti dal suo ingresso nella scuola di Amici 19. Certo non pensava che sarebbe arrivato facilmente al serale ma sicuramente non si sentiva meno forte degli altri almeno non a livello di sensazioni. In realtà non è così e la Pettinelli si è fatta portavoce di un pensiero che sembra essere comune e che ha mandato in crisi il cantante che, secondo le anticipazioni della registrazione in onda oggi pomeriggio, finirà al centro di una vera e propria bufera. Sarà lui a intervenire protestando per il fatto che non canterà perché la sua caposquadra ha deciso di non farlo esibire e lui si dirà convinto che il suo inedito lo avrebbe portato alla vittoria. Proprio sull’onda di questa sua lamentela, Rudy Zerbi prenderà la palla al balzo e lo inviterà a prendere posto al centro dello studio per esibirsi e sostenere l’esame di accesso al serale con i tre giudici esterni ma otterrà un no come risposta.

DEVIL ANGELO ELIMINATO AD AMICI 19?

A quanto pare nella prima parte del pomeridiano di oggi di Amici 19 sentiremo Devil Angelo dire no all’esame davanti ai tre giudici ma nella seconda parte tutto cambierà perché il cantante sarà chiamato a sostenere comunque un esame ovvero quello che gli consentirà o meno di rimanere nella scuola. Inutile dire che quello che gli ha già anticipato Anna Pettinelli si realizzerà e i suoi professori gli diranno di no decretando la sua eliminazione. Tutto questo creerà scompiglio e non poco visto che Devil Angela si è trovato costretto ad affrontare i suoi professori consapevole della situazione precaria anziché giocarsi il tutto per tutto affrontando i tre giudici esterni per un posto al serale.



