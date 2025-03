Devin è il figlio di Lory Del Santo: il legame con la madre

Questa sera Lory Del Santo sbarca al Grande Fratello con una speciale incursione nella Casa, lei che quel programma lo ha già vissuto sulla propria pelle. Della vita della nota showgirl sappiamo molto, Lory Del Santo infatti negli anni ha vissuto un’esistenza davvero carica di eventi, purtroppo anche sfortunati, visto che il ragazzo è l’unico dei figli di Lory Del Santo a essere rimasto in vita.

Tra i lieti eventi della vita di Lory Del Santo c’è sicuramente Devin, il figlio di Lory Del Santo che lavora negli Stati Uniti come fotografo e sarebbe anche piuttosto affermato, con la sua carriera sbocciata in realtà a Milano nel corso degli anni. Lory Del Santo ha messo al mondo il figlio Devin con Silvio Sardi, noto produttore cinematografico che però avrebbe vissuto un rapporto piuttosto complicato con il figlio, come del resto anche la madre, che ha accusato la distanza nel corso degli anni.

Devin segnato dalla morte del fratello

Devin nel corso della sua vita è stato segnato da un evento drammatico, quello della morte del fratello Loren, che ovviamente ha scombussolati gli equilibri e le priorità. La madre Lory Del Santo ha raccontato riguardo al figlio Devin:

“Il giorno seguente è svenuto e l’hanno portato in ospedale. Non si muoveva più”. La showgirl ha rivelato di avere temuto che anche lui avesse cercato di compiere l’estremo gesto, ma per fortuna ciò non è successo, anche se la paura per un’ennesima tragedia nella famiglia di Lory Del Santo è stata davvero grande.

