Devin Del Santo, chi è il figlio di Lory Del Santo/ Il lavoro da fotografo e il legame col fratello morto

Devin Del Santo è l’unico figlio di Lory Del Santo ancora in vita. È nato nel 1991 dalla relazione tra la showgirl e il produttore cinematografico Silvio Sardi, che però non è molto presente nella sua vita. La coppia aveva un rapporto piuttosto occasionale, per cui la madre ha deciso di non coinvolgerlo in modo costante nella crescita del bambino. Per molto tempo il padre non ha avuto modo di conoscerlo, anche perché i due vivevano negli Stati Uniti. “I nostri incontri sono stati quasi sempre casuali, non è il tipico rapporto da genitore e figlio”, ha raccontato l’uomo in passato.

Anche oggi, che ha 33 anni, Devin Del Santo vive a New York, dove ha studiato Arti Visuali. È un fotografo affermato. Nella sua biografia si legge che ha compiuto i suoi primi passi nel settore a Milano, prima di tornare negli Stati Uniti, questa volta senza la mamma, da cui si è allontanato per un lungo periodo. Sembrerebbe essersi specializzato in scatti di moda e in particolare glamour. Il ragazzo è comunque abbastanza riservato, per cui al di là degli aspetti puramente professionali di lui e della sua vita privata non si sa molto.

Devin Del Santo e il dramma della morte del fratello Loren

Uno dei pochi aspetti che si sa di Devin Del Santo, figlio di Lory Del Santo, è quello relativo a come ha vissuto la morte del fratello Loren Del Santo, avvenuta per suicidio nel 2018. A parlarne in passato è stata proprio la mamma. Quest’ultima infatti ha ammesso di essersi molto preoccupata per la sua reazione: “Il giorno seguente è svenuto e l’hanno portato in ospedale. Non si muoveva più”. La showgirl ha rivelato di avere temuto che anche lui avesse cercato di compiere l’estremo gesto, ma per fortuna ciò non è successo. Si è trattato semplicemente di un momento di difficoltà, sia fisico che mentale.

Non è stato ad ogni modo facile per Devin Del Santo affrontare la morte del fratello: “Senza di lui diceva di non volere più vivere, che desiderava raggiungerlo per stare per sempre insieme a lui. Aveva il rimorso di non avergli fatto capire quanto gli volesse bene”, aveva raccontato ancora la madre.











