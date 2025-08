Devin Del Santo, figlio di Lory Del Santo, chi è: unico figlio ancora in vita della showgirl, lavora a Miami come fotografo di modelle

Devin Del Santo è l’unico figlio ancora in vita di Lory Del Santo, che ha perso Conor nel 1991 e Loren nel 2018. Un dramma dopo l’altro nella vita della showgirl che ha ancora Devin, anche se non vive vicino a lei. Il ragazzo, nato nel 1991, lavora infatti a Miami, dove fa il fotografo di splendide modelle, come si vede sui suoi canali social. In passato tra il figlio di Lory Del Santo e la mamma i rapporti non sono stati sempre idilliaci: proprio nel 2018 Lory raccontava che suo figlio non voleva vederla né parlarle. Una situazione che sembra poi essersi risolta dopo la tragica morte di Loren, il terzo figlio di Lory Del Santo che si è tolto la vita nel 2018.

Devin Del Santo, infatti, era molto legato al fratello più piccolo, nato nel 1999. Proprio dopo la morte di Loren, Devin Del Santo è caduto in un profondo sconforto. La mamma, a Domenica Live, ha rivelato: “Loro si erano promessi di stare insieme per sempre, si volevano molto bene e stavano sempre insieme”. Il giorno successivo alla morte di Loren, Devin si è sentito male: un tracollo fisico e mentale per via dell’enorme dolore. Proprio la morte di Loren avrebbe però permesso a mamma e figlio di riavvicinarsi.

Chi è Devin Del Santo, il figlio di Lory Del Santo: cresciuto solo dalla mamma

Devin Del Santo è nato nel 1991: quando Lory era incinta di lui, è avvenuto il dramma della morte di Conor, caduto dal quinto piano di un grattacielo di New York. All’epoca Lory Del Santo si era legata al papà di Devin, l’imprenditore Silvio Sardi, con il quale però le cose sono finite poco dopo, tanto che Devin non ha mai avuto un rapporto con il papà. Lory Del Santo si è dunque ritrovata a crescere da sola il figlio, tra gli Stati Uniti e l’Italia.