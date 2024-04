Devin del Santo, figlio di Lory del Santo/ Nato dall’unione con Silvio Bardi: col padre ha pochi rapporti

Devin Del Santo è il figlio che Lory Del Santo ha avuto con l’imprenditore Silvio Bardi nel 1991. Il ragazzo, oggi 32enne, porta il cognome della madre – almeno sui suoi profili sui social network, non è chiaro se anche all’anagrafe – poiché il padre non è mai stato molto presente nella sua vita. A crescerlo infatti è stata la showgirl. Dopo avere concluso gli studi, però, ha deciso di allontanarsi anche da lei, andando a vivere negli Stati Uniti. È qui che per un periodo è stato insieme al fratello Loren Del Santo, nato dall’unione della donna con un uomo di cui non è mai stata rivelata l’identità.

Il legame tra i due ragazzi era molto forte. È per questo motivo che Devin Del Santo ha sofferto molto per il suicidio di Loren, avvenuto nel 2018. Sul suo profilo Instagram in tal senso è apparsa una fotografia dei due insieme, quando erano più piccoli, con un commovente messaggio di addio. “Non ti dimenticheremo mai, sarai il nostro angelo per sempre. Nulla di ciò che possiamo scrivere è sufficiente a descrivere chi eri e il vuoto enorme che hai lasciato”, queste le parole del fratello maggiore.

La vita privata di Devin, figlio di Lory Del Santo

Al di là del dramma per la morte del fratello Loren, della vita privata di Devin Del Santo, primo figlio di Lory Del Santo, non si sa molto. È infatti molto riservato. Le poche sue foto sul web arrivano dal profilo Instagram della mamma. Ad esempio nel 2020, la showgirl ha pubblicato uno scatto insieme con questa didascalia: “Non fotografiamo tutto ciò che ci circonda, ma i nostri occhi non si dimenticano”.

Per quanto riguarda la vita professionale, è noto che Devin Del Santo si sta affermando negli Stati Uniti come fotografo. I suoi scatti, per lo più di moda e glamour, appaiono sul suo sito web. Ancora la sua carriera però è agli albori.

