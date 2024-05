Devin DeVasquez, chi è la moglie di Ronn Moss/ “Lei mi completa con i suoi pregi e le sue imperfezioni”

Devin DeVasquez, chi è la moglie di Ronn Moss: la carriera di modella e attrice

Devin DeVasquez è la moglie di Ronn Moss, il celebre attore che per 25 anni ha vestito i panni di Ridge Forrester nella longeva soap opera Beautiful. Lui è un affascinante divo senza tempo e ha rapito il cuore di numerosi telespettatori in tutto il mondo, lei è invece una modella e attrice americana classe 1963 e originaria della Louisiana, nata da padre di origini spagnole e madre di origini irlandesi. La sua carriera ha spaziato nella moda, dove nel 1985 è stata scelta come Playmate del mese di giugno di Playboy, ma anche nella recitazione, tra cinema e tv.

Shari Shattuck, chi è l'ex moglie di Ronn Moss e le figlie Creason Carbo e Calle Modine/ La rottura nel 2002

È apparsa in Can’t Buy Me Love con Patrick Dempsey nel 1987 e in Society con Billy Warlock nel 1989, per poi apparire in oltre 100 spot pubblicitari. Inoltre, nel 1989 ha recitato in Her Cups Runneth Over, un episodio della terza stagione della serie Fox Married… with Children, e nei film A Low Down Dirty Shame, Busted e Guns. Devin DeVasquez è inoltre un’affermata blogger e, oltre ad aver pubblicato un libro, scrive anche per diverse riviste.

Chi è Ronn Moss, carriera tra musica e tv/ L'addio a Beautiful dopo 25 anni: "Avrei voluto più tempo per..."

Ronn Moss e il doppio matrimonio con Devin DeVasquez nel 2009 e 2019

Ronn Moss ha conosciuto la moglie Devin DeVasquez subito dopo il naufragio del precedente matrimonio, quello con l’attrice e scrittrice Shari Shattuck, durato dal 1990 al 2002 e dal quale ha avuto due figlie. Il divo di Beautiful e l’attrice e modella americana si sono sposati per la prima volta nel 2009, per poi convolare a seconde nozze dieci anni dopo, nel 2019, a Roccella Jonica: entrambi, infatti, hanno l’Italia nel cuore e più volte l’attore ha speso dichiarazioni d’amore per il nostro Paese.

Shari Shattuck ex moglie di Ron Moss e le figlie Creason Carbo e Caleb Maudine/ Un matrimonio durato 10 anni

“È stata una cerimonia intima, riservata agli amici più cari e celebrata proprio da un’amica nei bellissimi spazi dell’Hotel Parco dei Principi di Roccella Jonica“, aveva raccontato il divo in un’intervista al settimanale Oggi nel 2019, anno del secondo matrimonio. “Ci siamo davvero commossi nel momento in cui ci siamo scambiati le promesse. Ci è sembrato di ritornare indietro nel tempo: 10 anni insieme sono davvero volati“. Poi, in riferimento alla moglie, Ronn Moss ha aggiunto: “Sono innamorato dei difetti di mia moglie: lei mi completa con i suoi pregi e le sue imperfezioni”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA